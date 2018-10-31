Дореформировались. Из-за новой системы ГРС по всему Кыргызстану невозможно оформить автомобили

14:07 02.11.2018

02 ноября 2018, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



По всему Кыргызстану невозможно оформить автомобиль, потому что ГРС запустила новую информационную систему. Об этом 24.kg сообщили читатели.



"Сегодня утром приехал оформлять машину, и до сих пор не могу этого сделать. ГРС внедряет новую систему, а по ней не проходят платежи через банк. Неужели нельзя было в выходные запустить, чтобы проверить, как все работает? Теперь люди мучаются. В отделах по регистрации автомобилей огромные очереди", - пожаловался читатель.



Директор Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава Жоошбек Коеналиев подтвердил 24.kg наличие проблемы. По его словам, сегодня ГРС начала работать по новой информационной системе. Ее разработчиком является госпредприятие "Инфоком".



"Запускается новая программа по регистрации транспортных средств. Программа дала сбои, поэтому люди не могут оформить машины. Такая ситуация по всей стране. Сейчас и мы, и специалисты ГП "Инфоком" устраняем недочеты", - прокомментировал сложности Жоошбек Коеналиев.



В пресс-службе ГРС отметили, что автоматизированная информационная система вполне рабочая. Сложности возникли с интеграцией с банковской системой. Платежи через банк просто не проходили по системе. Сейчас проблему устраняют.



Новая система разработана и запускается для реализации проекта "Безопасный город".



"Она интегрирована с базами данных Министерства внутренних дел, Государственной налоговой и Таможенной служб. Она исключает возможность, например, оформления машины без уплаты таможенных пошлин. Конечно, в первые дни работы могут быть проблемы. Сотрудникам требуется время, чтобы привыкнуть работать в этой системе. Поэтому сегодня при первом запуске оформление машин шло дольше. В течение недели все наладится и будет работать нормально. В ближайшее время мы презентуем общественности и СМИ всю систему, чтобы стало понятно, как она работает", - пообещали в ГРС.