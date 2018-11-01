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|В Душанбе сына генерала Ширинова за убийство бывшей жены приговорили к 18 годам
14:59 02.11.2018
Суд города Душанбе приговорил Бободжона Ширинова, который летом этого года зверски убил свою бывшую супругу - Мохиру Ятимову, к 18 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в четверг.
"Приговор пока не вступил в силу, и может быть обжалован",- подтвердили информацию в горсуде.
Напомним, что ранее гособвинитель просил приговорить его к 20 годам лишения свободы.
33-летний Ширинов, экс-секретарь высшего экономического суда Таджикистана, сын генерала Раджабали Ширинова, бывшего замдиректора агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, был задержан в июне.
В ходе возникшей ссоры он нанес ножевые удары своей бывшей супруге Мохире Ятимовой. Она была доставлена с колото-резанными ранами в городскую больницу, где от полученных ран скончалась.
Причиной конфликта между разведенными в 2016 году Мохирой и Бободжоном были дети и имущество.