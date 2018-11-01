 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Таджикистан   | 
Россия готова амнистировать 70 тыс таджикских мигрантов
15:07 02.11.2018

Россия готова провести еще одну миграционную амнистию для 70 тыс таджикистанцев, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в четверг.
В настоящее время, по данным парламента РТ, число граждан Таджикистана, въезд которым на территорию РФ запрещен, составляет 208 тыс. человек. Спикер верхней палаты парламента Махмадсаид Убайдуллоев, по итогам состоявшегося в конце октября в Москве шестого межпарламентского форума поблагодарил российскую сторону за амнистию граждан Таджикистана, проведенную с 24 марта по 24 апреля 2017 года.
При этом он заявил, что тогда, из-за небольшого срока, порядка 70 тыс. граждан Таджикистана не смогли упорядочить свои документы и попасть под данную амнистию.

"По его просьбе о проведении очередной такой меры в отношении мигрантов РТ и при непосредственной поддержке главы Совета Федерации России Валентины Матвиенко соответствующие структуры РФ согласны пойти навстречу и заняться проведением еще одной такой амнистии, прежде всего, для 70 тыс. граждан Таджикистана из общего числа списка", - сообщил "АП" пресс-секретарь верхней палаты парламента (Маджлиси милли Маджлиси Оли) Таджикистана Навруз Курбонзода.

По его словам, решение вопроса о возможном снятии запрета для оставшихся 138 тыс. таджикистанцев будет рассмотрено соответствующими структурами РФ под контролем Совета Федерации. Это отражено в итоговом протоколе таджикско-российского межпарламентского форума.

Источник - tajikta.tj
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