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|Каким будет и во сколько встанет "Нациальный Пантеон" Казахстана
15:36 02.11.2018
Во сколько обойдется строительство национального пантеона в Астане, рассказал аким города Бахыт Султанов в ходе интернет-конференции на сайте dialog.egov.kz.
По словам Султанова, согласно разработанной проектно-сметной документации общая сметная стоимость строительства национального пантеона Казахстана (первый пусковой комплекс первой очереди) составляет 958 миллионов 300 тысяч тенге.
"До 2018 года на реализацию данного проекта выделено 287 миллионов тенге. В 2018 году предусмотрено 489 миллионов тенге на завершение строительства пантеона", - сообщил Бахыт Султанов.
О правилах погребения в национальном пантеоне рассказали в министерстве.
Ранее в акимате Астаны сообщали, что национальный пантеон расположится на площади в 959 гектар. Территория находится в юго-восточной части города, к границам не прилегает.