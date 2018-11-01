"Голод 1932 – 1933 гг.: общая трагедия народов СССР", - анонс конференции ИРИ в Москве (21/11)

16:29 02.11.2018

21 ноября 2018 г. в Институте российской истории РАН состоится международный научный круглый стол на тему "Голод 1932 – 1933 гг.: общая трагедия народов СССР".



В рамках круглого стола предполагается обсудить наиболее важные и дискуссионные аспекты проблемы голода 1932 – 1933 гг. в СССР: причины и региональные особенности трагедии, демографические и политические последствия голода.



В центре внимания дискуссии будут находиться вопросы историографии и источниковой базы исследований, посвященных голоду 1932 – 1933 гг. Особый акцент предполагается сделать на критику архивных и других источников, ставших основой для различных оценок исследователями обстоятельств данной трагедии. Голод 1932 – 1933 гг. в СССР планируется рассмотреть в контексте голодных бедствий в других странах в различные исторические эпохи.



В заседании круглого стола запланировано участие ведущих исследователей проблемы из России и других зарубежных стран.



Материалы круглого стола будут опубликованы в журнале "Российская история".



Организаторы круглого стола: Центр экономической истории Института российской истории РАН; Фонд "Историческая память".