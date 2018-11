Окна закроют, девки в горе. В Амстердаме изменят облик квартала красных фонарей, - The Guardian

01:05 03.11.2018

2 ноября 2018 г.

Дэниел Боффи | The Guardian



Мэр Амстердама планирует выдавать сотрудницам секс-индустрии разрешения на работу за пределами исторического центра города, чтобы побудить женщин съехать из квартала красных фонарей, передает корреспондент The Guardian Дэниел Боффи.



"Фемке Халсема, первая женщина-мэр Амстердама, в следующем году предпримет новые усилия по изменению облика улиц вокруг городского порта, после того как провалился целый ряд попыток привести квартал красных фонарей в порядок и сделать жизнь работающих там женщин сносной", - сообщает журналист.



По словам муниципальных депутатов, женщинам все сложнее заработать себе на жизнь, при этом туристы на них таращатся и оскорбляют их. Александр Хаммелбург из либеральной партии "Демократы 66" заявил, что у женщин должна быть возможность "работать анонимно, без туристов, которые постоянно фотографируют".



"По словам депутатов, секс-работницы все чаще находят работу через интернет и окна на улице красных фонарей остаются пустовать", - говорится в статье.



Халсема уже призвала немедленно закрыть квартал красных фонарей, чтобы очистить улицы от мусора. Она также требует увеличить количество полицейских и предоставить им новые полномочия, чтобы штрафовать туристов на месте.



Источник: The Guardian