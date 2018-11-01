Жириновский в Бухаре попробовал ягненка и пустился в пляс (видео)

03:08 03.11.2018

В Сети появились кадры знакомства лидера ЛДПР Владимира Жириновского с Бухарой - политик танцует и пробует национальную кухню



По всей видимости, политик пребывал в прекрасном настроении. Жириновский пустился в пляс прямо с порога. Окружающим его танцы явно пришлись по нраву.



Девушки и мужчины, одетые в национальную одежду, начали подтанцовывать лидеру партии, а окружающие, не скрывая улыбок на лице, аплодировали в такт музыке.



В интернете также появились кадры, где он знакомится с национальной узбекской кухней. Политик сначала внимательно рассматривал приготовленного специально для него барашка, а затем поблагодарил за старания и обещал все попробовать.









"Спасибо. Молодого ягненка вы мне приготовили!" - воскликнул Жириновский восторженно.



Кроме того, в Сети начинают появляться также селфи с парламентарием, которые он сделал с жителями Бухары по их просьбе.



Жириновский посетит дворец Ситораи Мохи Хоса и шелковую мастерскую, а во второй день визита отправится на один из местных рынков Бухары, где пообщается с продавцами и покупателями.