В России запущен первый в мире промышленный реактор корабля-АЭС

04:44 03.11.2018

В России успешно запустили реактор первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов", сообщил РБК представитель "Росэнергоатома".



ПАТЭС "Академик Ломоносов" строили с конца 2000-х годов на территории ОАО "Балтийский завод". Головной энергоблок был спущен на воду в 2010 году.

Согласно планам, ПАТЭС "Академик Ломоносова" введут в эксплуатацию в 2019 году, ее задачей станет замена мощностей Билибинской АЭС на Чукотке.