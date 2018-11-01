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|В России запущен первый в мире промышленный реактор корабля-АЭС
04:44 03.11.2018
В России успешно запустили реактор первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов", сообщил РБК представитель "Росэнергоатома".
ПАТЭС "Академик Ломоносов" строили с конца 2000-х годов на территории ОАО "Балтийский завод". Головной энергоблок был спущен на воду в 2010 году.
Согласно планам, ПАТЭС "Академик Ломоносова" введут в эксплуатацию в 2019 году, ее задачей станет замена мощностей Билибинской АЭС на Чукотке.