"Классическое востоковедение: источниковедение, архивистика, археология". Прошла конференция в Москве

07:19 03.11.2018

Состоялась Международная научная конференция "Классическое востоковедение: источниковедение, архивистика, археология"



В Москве 30 октября – 1 ноября 2018 г. прошла Международная научная конференция "Классическое востоковедение: источниковедение, архивистика, археология", в работе которой приняли участие видные ученые из Армении, Великобритании, Венгрии, Грузии, Египта, Ирана, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, России, Судана, Турции.



В работе конференции принял участие член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник ИРИ РАН, доктор юридических наук, профессор Василий Степанович Христофоров. Доклад В.С. Христофорова "Описание "внутреннего" и зарубежного востока в обзорах советских спецслужб 1920-1930-х годов: темы, термины, идеи", основанный на ранее неизвестных оригинальных источниках российских архивов (обзоры и циркуляры Восточного отдела ОГПУ), был посвящен сложному социально-политическому положению в Средней Азии, Казахстане, Туркменистане, Северном Кавказе, Крыму, Татарии, Башкирии, а также в сопредельных с Россией (СССР) странах – Афганистане, Иране, Турции. В докладе проанализировано как велся поиск решения сложных задач по обеспечению геополитических интересов России (СССР) на "внутреннем" и зарубежном Востоке.

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