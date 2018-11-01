Звезды спорта и шоу-бизнеса байкотируют Саудовскую Аравию

11:14 03.11.2018

Рестлеры Джон Сина и Дэниел Брайан не объяснили свой отказ от поездки

Известные американские рестлеры Джон Сина и Дэниел Брайан решили не участвовать показательном турнире в Саудовской Аравии.



Они пока не объяснили причин этого, но, предположительно, это может быть связано с убийством журналиста Джамаля Хашогги - яркого критика саудовских властей.



О своем решении не участвовать в показательном матче в Саудовской Аравии заявил и теннисист Роджер Федерер.



Ранее Турция заявила, что Джамаля Хашогги преднамеренно убили сразу после того, как он зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.



Советник президент Турции Ясин Актай предположил в пятницу, что тело убитого журналиста было растворено в кислоте. По его словам, это единственный логический вывод, который можно сделать, учитывая известные турецким властям обстоятельства случившегося.



В пятницу в саудовской столице проходит показательный турнир WWE Crown Jewel, на который не поедут Сина и Брайан.



По мнению автора подкаста о рестлинге How2Wrestling Кефина Махона, отказ от участия в шоу WWE - дело нешуточное.



"Это, несомненно, что-то из ряда вон выходящее. Обычно рестлеры отказываются от участия, только если их уволили, - рассказал он в интервью Би-би-си. - Рестлерам приходится тщательно взвешивать слова, если они не согласны с позицией WWE".



Но, по мнению Кефина Махона, они решили не ехать в Эр-Рияд из репутационных соображений: на фоне нынешних событий из-за поездки в Саудовскую Аравию они могут оказаться под огнем критики.



Джон Сина стал узнаваемым лицом в американском шоу-бизнесе, и ему по-настоящему есть что терять. Он активно снимается в голливудских фильмах. Недавно он сыграл второстепенную роль в картине "Девушка без комплексов", а вскоре на экраны выйдет фильм "Бамблби" (спин-офф "Трансформеров") с его участием.



По мнению Махона, отказ от участия в саудовском мероприятии Дэниела Брайана, одного из известнейших рестлеров, во многом игра на публику.



Пока ни один из них не заявил публично, что их отказ от участия в турнире каким-то образом связан с гибелью Джамаля Хашогги.



"Они, безусловно, потеряют в деньгах. Безусловно", - сказал Махон, но также добавил, что Сина и Брайан - слишком крупные фигуры в рестлинге, чтобы их уволить.



С 2015 года, когда на престол в Саудовской Аравии взошел Салман ибн Абдул-Азиз аль Сауд, его сын - наследный принц Мухаммед бин Салман - пытался проводить реформы, благодаря которым население его традиционно консервативной страны получило больше свобод.



В сентябре 2017 года король Саудовской Аравии издал указ, предписывающий начать выдавать женщинам водительские права к июню 2018 года.



Наследный принц Мухаммед бин Салман пытается проводить реформы

Также в сентябре женщинам впервые разрешили присутствовать на мероприятиях, посвященных празднованию Национального дня. А в январе женщин начали пускать на футбольные матчи. Все это очень прибавило популярности наследному принцу.



Мухаммед бин Салман также пытается привлекать в страну международные организации, в том числе связанные с шоу-бизнесом и спортом. WWE подписала контракт на проведение там своих мероприятий на 10 лет.



Но наследного принца критикуют за подавление свободы слова в стране, и гибель критика властей Джамаля Хашогги лишь укрепила эти обвинения.



Шоу в Эр-Рияде

Первое показательное шоу WWE состоялось в Джедде в апреле, и Джон Сина и Дэниел Брайан в нем участвовали.



Однако его раскритиковали за то, что в нем не позволили участвовать женщинам-рестлерам.



Спортивные чиновники затем еще и извинились за то, что во время представления на больших экранах демонстрировались видеокадры с женщинами-рестлерами.



По словам Кефина Махона, многие фанаты рестлинга раскритиковали то мероприятие, потому что на протяжении всего шоу им пытались доказать, что Саудовская Аравия - прекрасная страна.



"Было такое, комментаторы начинали говорить о прогрессивности и красоте города прямо во время матчей. Само упоминание шоу WWE Crown Jewel вызывает у большинства любителей рестлинга негативные эмоции", - сказал он.



"В мире рестлинга, как утверждает WWE, можно делать все что хочется. Не бывает чего-то неправильного", - сказал Махон.



WWE придумали новую сюжетную линию для пятничного шоу, в котором будут задействованы другие рестлеры.



Вместо Сины на ринг выйдет Бобби Лэшли, а Дэниела Брайана заменит Самоа Джо.



"Лучше потренируюсь"



Отказался ехать в Саудовскую Аравию и теннисист Роджер Федерер, которому предложили провести там показательное выступление. Об этом он рассказал на послематчевой конференции в Париже.



"Они со мной связались, да. Я решил не играть. Потому что не хочу играть, лучше потренируюсь. Буду заниматься другими делами. Я не хотел там выступать в этот раз. Я быстро определился", - сказал он. Однако от участия в матчах не стали отказались другие звезды тенниса - Новак Джокович и Рафаэль Надаль.



Ранее от поездок в Саудовскую Аравию отказались министр финансов США Стивен Мнучин и министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс, которых ждали на международной конференции инвесторов.



От участия в конференции в Эр-Рияде также отказались главы таких крупных компаний, как HSBC, Credit Suisse, MasterCard, Ford, Uber и Google.



Несколько медиагрупп, включая New York Times, Bloomberg и CNN, отозвали из страны своих журналистов.