Узбекистан первым в ЦА может ввести санкции против Украины

13:34 03.11.2018

Парламент Узбекистана предложил ввести ответные санкции в отношении Украины, начавшей расследование импорта узбекских автомобилей, передает "112 Украина". По имеющимся данным, местные законодатели рассматривают возможность сокращения импорта украинских товаров путем замещения узбекскими или российскими.



"Если цель - ограничить импорт автомашин из Узбекистана, почему бы не поступить Узбекистану таким же образом в отношении товаров, импортируемых из Украины?", - написал в фейсбуке узбекский депутат Расул Кушербаев.



Как отмечается, в парламенте действия Украины расценили как недружественный акт и протекционизм позиций национальных производителей. Также депутаты рассматривают возможность введения ограничения на ввоз кондитерской и масложировой продукции, медикаментов и сахара.