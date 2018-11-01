 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Деколонизация. Новая Каледония готовится проголосовать за выход из Франции
15:56 03.11.2018

В это воскресенье жители Новой Каледонии должны будут принять участие в историческом референдуме, чтобы решить судьбу этой заморской территории Франции, имеющей особый статус. "Фигаро" рассказывает о причинах, повлекших необходимость референдума, об его организации и возможных проблемах. По итогам двух опросов, более 60% респондентов высказались против независимости. Если эти прогнозы подтвердятся, Новая Каледония останется французской территорией.

Le Figaro (Франция): пять вопросов о референдуме в Новой Каледонии

Од Барьети (Aude Bariety)

Все взгляды будут обращены в воскресенье к Новой Каледонии, французской заморской территории (с 1853 года), состоящей из десятков островов, расположенных в южной части Тихого океана, на расстоянии более 15 000 километров от Франции. Референдум, которого ждали тридцать лет, решит судьбу сепаратистов и лоялистов. "Фигаро" рассказывает о самом главном, что нужно знать об этих выборах.

Почему в Новой Каледонии проводится референдум?

В Новой Каледонии 1980-е годы ознаменованы волной насилия с участием сепаратистов, противников независимости и жандармов. Чтобы смягчить политическую напряженность, 26 июня 1988 года были подписаны так называемые Матиньонские соглашения. Они предоставили временный статус Новой Каледонии и гарантировали проведение референдума по вопросу о самоопределении в течении последующих десяти лет.

5 мая 1998 года было подписано новое соглашение, Нумеанское соглашение (Нумеа, столица Новой Каледонии - прим.ред.), которое поэтапно обеспечивало социальную эмансипацию на архипелаге. В тексте указывается, что по истечении 20 летнего периода передача суверенных полномочий, доступ к международному статусу и организация гражданства по национальности будут предложены для голосования всем заинтересованным группам населения, заложив тем самым основу для референдума 4 ноября.

Кто сможет голосовать?

В Новой Каледонии в настоящее время имеется три списка избирателей. Список главных избирателей позволяет голосовать на муниципальных, законодательных и президентских выборах; специальный список избирателей позволяет голосовать на выборах в провинциях; специальный избирательный список для консультаций позволяет голосовать на референдуме 4 ноября. В последний список вошли 174 154 человека.

Отказы от голосования допускаются, но регулируются более строгими принципами, чем на других выборах. На сайте Управления Верховного комиссара Республики Новая Каледония указывается, что избиратель, который не может прийти на свой избирательный участок, должен предоставить доказательный документ, подтверждающий профессиональную или учебную необходимость, инвалидность, плохое здоровье, отсутствие на территории Новой Каледонии.

На какой вопрос будут отвечать избиратели?

В воскресенье избиратели должны будут ответить "да" или "нет" на следующий вопрос: "Вы хотите, чтобы Новая Каледония обрела полный суверенитет и стала независимой?" Эта формулировка, предложенная премьер-министром Эдуаром Филиппом, была принята в марте 2018 года по окончании заседания поставивших свои подписи под Нумейанским соглашением после напряженных дебатов между сепаратистами и противниками независимости.

Что произойдет в случае победы сепаратистов?

Если более половины избирателей проголосуют "за", Новая Каледония перейдет от автономии к полному суверенитету в соответствии с условиями Нумейанского соглашения. В этом случае жители Новой Каледонии должны будут приступить к строительству нового независимого государства и пересмотреть свои отношения с Францией.

Что произойдет, если победят противники независимости?

Гипотеза победы противников полного суверенитета представляется наиболее вероятной. В начале сентября итоги двух опросов предсказали этот сценарий. Более 60% респондентов высказались против независимости. Если эти прогнозы подтвердятся, Новая Каледония останется французской территорией.

Нумейанский договор предусматривает в этом случае проведение второго референдума через два года после первого. Если ответ жителей Новой Каледонии будет снова отрицательным, третье народное голосование может быть запланировано также через два года. "Если ответ будет по-прежнему отрицательный, политические оппоненты соберутся на заседание, чтобы изучить сложившуюся ситуацию", - говорится в тексте соглашения.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541249760
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