 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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FT: Опасений стало меньше, и цены на нефть рухнули
15:58 03.11.2018

Цена на нефть марки Brent опустилась до минимальных показаний с августа, несмотря на то, что на следующей неделе вступают в силу американские санкции в отношении иранского экспорта нефти. Тем временем производство главных игроков рынка - Саудовской Аравии, России и США - выросло за последний месяц, а саудиты настроены и далее существенно наращивать объемы производства. Если это обещание будет выполнено, то цена на Brent может упасть до 50 долларов за баррель, пишет "Файнэншл Таймс".

FT (Великобритания): Опасений стало меньше, и цены на нефть рухнули

Что происходит с ценами на нефть?

Дэвид Шеппард (David Sheppard), Майлз Маккормик (Myles McCormick)

Цены на нефть снизились более чем на 3% в четверг и достигли минимальных значений с августа нынешнего года, а причиной этого стала уверенность трейдеров в том, что поставки на рынок будут обеспечены, несмотря на начало действия на следующей неделе американских санкций в отношении иранского экспорта сырой нефти.

Цена на сырую нефть опустилась ниже отметки 73 доллара за баррель, и таким образом снижение продолжилось и составило более 15% в сравнении с пиковыми показателями (86 долларов за баррель) в начале прошлого месяца.

Потери нефти марки Brent, базового международного показателя, ускорились после того, как ее цена оказалась ниже 200-дневного скользящего показателя, ключевого технического индикатора, и произошло это впервые с сентября прошлого года. Тем временем объемы производства в Саудовской Аравии, России и Соединенных Штатах - на их долю приходится почти 40% глобального предложения - увеличились за последний месяц.

Рынок внимательно наблюдает за тем, сделают ли Соединенные Штаты исключение для покупателей иранской сырой нефти до того, как санкции вступят в силу в понедельник, и при этом увеличиваются ожидания того, что Индия, Южная Корея и Турция могут получить возможность продолжить закупки в ограниченных объемах.

"Главным драйвером, в основном, все еще являются спекулятивные фонды, которые двигаются в сторону понижения, - сказал Пол Хорснелл (Paul Horsnell), глава отдела анализа сырьевых рынков банка Standard Chartered. - Драйверами этого тренда являются данные об исключениях, а также о добыче в Соединенных Штатах".

За последние 24 часа оценки пострадали из-за данных по добыче, опубликованных Администрацией по энергетической информации США (US Energy Information Administration), которые свидетельствуют об увеличении добычи сырой нефти в Америке в августе до 11,35 миллионов баррелей в день, и это почти на 420 тысяч баррелей в день больше, чем в предыдущем месяце, а также на 2,1 миллиона баррелей больше, чем в прошлом году.

Кроме того, Джон Болтон, помощник президента США по национальной безопасности, в своих комментариях использовал более примирительный тон относительно целей Соединенных Штатов по сокращению до нуля иранского экспорта нефти. По словам г-на Болтона, Соединенные Штаты не хотят, чтобы союзники Америки, зависящие от экспорта иранской сырой нефти, пострадали от американских санкций. "Мы намерены добиться максимального давления, но мы также мы не хотим нанести ущерб нашим друзьям и союзникам", - сказал г-н Болтон в своем выступлении в среду в Обществе Гамильтона (Hamilton Society). "Некоторые страны, вероятно, не смогут пойти до конца… сразу до нуля", - добавил он.

3 октября цены на нефть достигли рекордных отметок за последние четыре года (86,74 доллара за баррель), поскольку трейдеры до повторного введения американских санкций испытывали опасения по поводу поставок нефти на рынок. Однако затем Россия и Саудовская Аравия увеличили объемы производства, после чего волнения по поводу недостатка нефти несколько снизились.

Саудовская Аравия пыталась успокоить рынок после заявлений о том, что Эр-Рияд может использовать ее в качестве оружия после глобальной критики в адрес этого королевства, начавшейся после убийства в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги.

Саудовская Аравия в прошлом месяце увеличила свою добычу нефти на 150 тысяч баррелей в день и довела ее до 10,68 миллиона баррелей в день. Кроме того, она заявила, что может увеличить производство нефти до 11 миллионов баррелей в день или даже еще больше. "Это предложение прозвучало в тот момент, когда стало ясно, что миру вряд ли понадобится в следующем году дополнительное количество баррелей, - отметил Тамаш Варга (Tamas Varga), аналитик компании PVM. - Если это обещание будет выполнено, то нынешний тренд к пониженрю продолжится, и тогда нельзя исключить падения базисной цены марки Brent до 50 долларов за баррель".

Однако существует неопределенность относительно того, как все это будет реализовываться, а некоторые аналитики предупреждают о том, что настроения на рынке могут быстро измениться в том случае, если больше иранской нефти уйдет с рынка после введения санкций. "Это типичное поведение нефти, - отметил г-н Хорснелл. - Она всегда реагирует либо слишком сильно, либо слишком слабо".

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541249880
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