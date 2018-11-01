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|Узб-"авторитетный бизнесмен" Рахимов избран президентом AIBA - Международной ассоциации любительского бокса
18:55 03.11.2018
Гафур Рахимов из Узбекистана избран президентом Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). По итогам прошедшего в рамках конгресса ABIA в Москве голосования он набрал 86 голосов. Ранее господин Рахимов был временно исполняющим главы AIBA.
Его единственным соперником являлся Серик Конакбаев - руководитель Азиатской боксерской конфедерации. К выборам господина Конакбаева допустил Спортивный арбитражный суд.
До этого комитет федерации, занимающийся организацией выборов, отказал ему в регистрации. Основанием для отказа явился тот факт, что ему не удалось вовремя представить необходимые для этого документы, доказывающие, что поддержку кандидату готовы оказать как минимум 20 национальных федераций.