Узб-"авторитетный бизнесмен" Рахимов избран президентом AIBA - Международной ассоциации любительского бокса

18:55 03.11.2018

Гафур Рахимов из Узбекистана избран президентом Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). По итогам прошедшего в рамках конгресса ABIA в Москве голосования он набрал 86 голосов. Ранее господин Рахимов был временно исполняющим главы AIBA.



Его единственным соперником являлся Серик Конакбаев - руководитель Азиатской боксерской конфедерации. К выборам господина Конакбаева допустил Спортивный арбитражный суд.



До этого комитет федерации, занимающийся организацией выборов, отказал ему в регистрации. Основанием для отказа явился тот факт, что ему не удалось вовремя представить необходимые для этого документы, доказывающие, что поддержку кандидату готовы оказать как минимум 20 национальных федераций.