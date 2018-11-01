Рожденный ползать... Елбасы поручил мистеру Эвансу и господину Фостеру реорганизовать "Эйр Астаны"

23:43 03.11.2018

Нурсултан Назарбаев поручил создать на базе "Эйр Астаны" бюджетную авиакомпанию



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил создать на базе "Эйр Астаны" бюджетную авиакомпанию. Соответствующее распоряжение глава государства дал на встрече с министром по инвестициям и развитию Женисом Касымбеком, членом совета директоров "Самрук-Казына" Ричардом Эвансом и президентом национального авиаперевозчика Питером Фостером.



Нурсултан Назарбаев отметил важность повышения доступности авиауслуг для населения и поручил создать на базе "Эйр Астаны" бюджетную авиакомпанию, которая будет оказывать транспортные услуги по более низким тарифам.



Также в ходе встречи были обсуждены вопросы развития гражданской авиации, текущее состояние и перспективы работы авиакомпании "Эйр Астана".



"Эйр Астана" является нашим главным авиаперевозчиком. Мы создавали ее совместно с Ричардом Эвансом, – отметил глава государства. – За эти годы была проделана большая работа. Сегодня компания зарекомендовала себя с хорошей стороны и имеет успешный имидж.

Участники встречи рассказали президенту о последних тенденциях на мировом рынке авиаперевозок. Кроме того, Нурсултану Назарбаеву доложили о проводимой работе по внедрению элементов британской модели управления гражданской авиацией, касающихся обеспечения безопасности полетов.



По информации министра по инвестициям и развитию, в этом году в Казахстане были запущены авиарейсы по 13 направлениям и реализован пилотный проект "открытого неба" в Астане.



2 Ноября 2018 г. Автор: Алан ИСАЕВ | г. Астана