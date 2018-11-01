Вьетнамская студентка Фыонг Кхань Нгуен завоевала титул "Мисс Земля 2018"

01:01 04.11.2018

Вьетнамская студентка Фыонг Кхань Нгуен (Phuong Khanh Nguyen) завоевала титул "Мисс Земля 2018". Финал конкурса состоялся на арене, входящей в комплекс торгового центра Mall of Asia в филиппинской Маниле.



23-летняя девушка изучает маркетинг и свободно владеет вьетнамским и английским языками. Rappler пишет, что в 2010 году она впервые наблюдала за конкурсом "Мисс Земля", и тогда у нее появилась мечта когда-нибудь представлять свою страну в этом состязании.



Кхань родом из провинции Бенче на юге Вьетнама, расположенной в дельте реки Меконг. В своем презентационном ролике девушка рассказывала об экологическом проекте по защите Меконга и людей, чья жизнь зависит от этой водной артерии.



Конкурс "Мисс Земля" проводится ежегодно с 2001 года. 16 финалов из 18 приняли Филиппины, по одному - Вьетнам и Австрия.





