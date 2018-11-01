Зона бедствия - Аркалык. Как выживают в городе, оказавшемся на грани исчезновения

01:11 04.11.2018

"Мы не хотим умирать!", примерно так, если вкратце, можно описать суть тех слов, что говорят тысячи казахстанцев, оказавшиеся, по воле судьбы, жителями моногородов нашей страны.



Моногород – поселение (город, поселок), где существует настолько тесная связь между функционированием крупного (градообразующего) предприятия и экономико-социальными аспектами жизни самого поселения, что рыночные перспективы предприятия существенно влияют на судьбу этого поселения как такового, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".



Так сказано в энциклопедии. Так происходит и на самом деле. Градообразующее предприятие – основа жизни людей в моногородах, в момент своего кризиса ставит под угрозу не только существование самого города, но и жизни десятков тысяч людей. Аркалык. 2018-й год. Город, главным богатством которого на протяжении многих десятилетий была бокситовая руда, с исчезновением этого природного богатства попал в список депрессивных и неперспективных. В список тех моногородов, дальнейшее существование которых сегодня находится под большим вопросом. Известна даже дата, когда, предположительно, города не станет – 2022 год, именно на это время запланировано полное закрытие добывающего предприятия Eurasian Natural Resources Corporation в Аркалыке.



"Через восемь лет ENRC собирается оттуда уходить. Никаких вариантов нет. Все, что вокруг можно было разведывать, мы разведали, ничего там интересного нет. Если не будет единственного градообразующего предприятия Аркалыка, большой вопрос о самом существовании".



Так о перспективах Аркалыка высказался еще в 2014-м году вице-министр по инвестициям и развитию, а ныне депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Альберт Рау. За прошедшие три года ситуация мало изменилась. И сегодня 28 тысяч все-таки оставшихся горожан и с ними 13 тысяч жителей близлежащих сел уповают на государственную стратегию поддержки моногородов. Согласно Программе развития на 2012– 2020 годы, Аркалык можно спасти привлечением инвесторов, а также за счет строительства автобана и железной дороги, благодаря которым аркалыкчане смогут в короткие сроки доставлять продукцию, выпускаемую мясокомбинатом в крупные города. Мясокомбинатом, который только собираются построить, и только в том случае, если удастся привлечь необходимый объем инвестиций.



"В регионе, в радиусе 500 км нет мясопереработки, даже убойного цеха. У нас благоприятный регион для разведения скота – высокая кормовая база. В этом году мы собираемся строить мясокомбинат. Когда наш мясоперерабатывающий комплекс выйдет на полную мощность, мы дадим городу 120 рабочих мест", - говорит Расул Муканов, ди?ректор ТОО "Тургай ет" - одного из инвесторов будущего мясокомбината.



Однако, пока это лишь слова и планы. А тем временем у четырех десятков тысяч жителей города, что оказался на грани исчезновения, одна миссия – выжить. Город Аркалык. Спасать или переселять? Государственная стратегия и человеческие истории из города, который пока есть. Смотрите специальный репортаж корреспондента программы "Аналитика" Светланы Пеньковой на Первом канале Евразия в это воскресенье в 20.00.





