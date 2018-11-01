Золото Кыргызстана: один простой способ набить себе цену, - Ибрагим Жусуев

09:59 04.11.2018

Компания, намеревающаяся купить "Кумтор"



Горнорудная отрасль была и остается флагманом экономики Кыргызстана, потому все с ней связанное всегда на слуху. Даже простому обывателю известно о последних событиях в отрасли, о работе основных месторождений, о компаниях, которые их разрабатывают. При этом до недавнего времени мало кто слышал о компании "Чаарат Голд" и ее дочернем предприятии "Чаарат Заав". Привлекла внимание СМИ за последние годы лишь одна из немногих новостей, связанная с этой компанией. В октябре 2012 года премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев потребовал закрыть "Чаарат Заав". Тогда были выявлены технические нарушения при разработке Чаначской площади в Джалал-Абадской области. Компания отделалась штрафом в 153 тысячи сомов.



Ситуация изменилась весной 2018 года. 24 апреля стало известно, что "Чаарат Голд" предложила выкупить у канадской Centerra Gold Inc. золоторудное месторождение Кумтор. Именно после этого заявления общественность стала задаваться вопросами о том, что это за компания, чьи интересы преследует, и кто за ней стоит.



Вскоре после заявления "Чаарат Голд" последовал официальный ответ Centerra. Канадский инвестор сообщил, что не заинтересован в сделке, назвав предложение рыночной спекуляцией. Кроме того, компания заявила: на встречах с правительством Кыргызской Республики высокопоставленные чиновники подтвердили, что Кыргызстан также не заинтересован в проведении сделки. Но прошло полгода, а "Чаарат" продолжает говорить о своем предложении.



Компания зарегистрирована в оффшоре



В начале разберемся, что это за компания и чем она владеет. Согласно данным Госагентства геологии и минеральных ресурсов, ЗАО "Чаарат Заав" выданы три лицензии на право пользования недрами в Кыргызстане: одна на разведку и две на разработку. Компания также выступает инвестором разработки месторождения Кумбельташ и участка Тулькубаш в Чаткальском районе. При этом в Кыргызстане компания работает больше 10 лет, и все это время было потрачено на разведку. Безусловно, сам по себе процесс разведки не быстрый, однако даже для него такой срок кажется слишком большим.



Акции "Чаарат Голд" обращаются на площадке AIM при Лондонской фондовой бирже, которая представляет собой рынок, где размещают акции мелкие и малоизвестные компании. Сама компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах (регистрационный номер 1420336 – эта информация размещена на сайте компании) – в оффшорной зоне. А оффшоры - это государства, предоставляющие особо щадящий налоговый режим. А еще с помощью оффшоров уклоняются от налогов со сделок купли-продажи, скрывают реальных хозяев бизнеса и даже запутывают следы "темного" капитала.



Откуда оцененная в 118 млн долларов компания найдет 800 млн долларов?



Теперь попытаемся понять, почему же "Чаарат Голд" называют спекулянтами. Для начала вспомним неоднократно мелькавшие в последние полгода в СМИ заявления представителей компании о том, что они в состоянии купить Кумтор.



"У нас достаточно финансов для проведения этой транзакции. Мы работаем не только в Кыргызстане, но и занимаемся проектами в других странах региона. Есть глобальные финансовые институты, поддерживающие нашу стратегию", - говорил в интервью "Азаттык" член совета директоров фирмы Артем Волынец.



Однако рыночная стоимость "Чаарат Голд" составляет всего 89,75 миллионов фунтов (около 118 миллионов долларов). Для сравнения, этот показатель той же канадской "Центерры" составляет около 2,2 миллиарда долларов. Компания небольшая, стоит немного, собственных денег у нее мало. О нехватке средств говорит еще один пример: в прошлом году Chaarat Gold привлекла 5 млн долларов за счет продажи допэмиссии акций для того, чтобы завершить банковское ТЭО (технико-экономическое обоснование) проекта Тулкубаш, который является частью Чаарата. То есть у "Чаарат" не было даже 5 миллионов, а за Кумтор они предлагают 800 миллионов долларов.



Несмотря на это, "Чаарат" продолжает заявлять о том, что вопрос по покупке рудника у Centerra не закрыт, переговоры ведутся. Но ни Centerra, ни правительство в такой сделке не заинтересованы – это четко было сказано. Отсюда возникает вопрос, а зачем продолжать говорить о предложении, если никто на него не соглашался и даже переговоры не вел?



Стоимость акций растет



Вспомним один факт. При заявлении о намерении купить Кумтор торговлю своими акциями компания приостановила. И это соответствует правилам Лондонской биржи, о чем говорится в релизе компании от 4 мая на сайте биржи. Так, там сказано, что при поглощении (то есть приобретении крупного актива), торговля акциями должна быть приостановлена. И она не возобновится до тех пор, пока либо не будет совершена сделка, либо пока "Чаарат" не откажется от идеи купить "Кумтор".



До остановки торгов акции "Чаарат Голд" все же успели подняться в цене на 8,5 %. И таким образом их стоимость достигла своего исторического максимума, на котором она и находится сейчас. Зачем это нужно? Это дает компании время и своего рода имидж. Пока она в одностороннем порядке продолжает говорить о намерении купить "Кумтор", она защищена от обесценивания – торги не идут, стоимость акций защищена от падения, стоимость компании – тоже. Это дает возможность без опаски искать инвесторов, чтобы улучшить свое финансовое состояние.



Основная цель – найти инвестора



Привлечение инвесторов для "Чаарат" единственный путь развития – собственных средств компании недостаточно для покупки новых месторождений. Их, по всей видимости, даже на поддержание текущих проектов не всегда хватает – об этом говорит затянувшийся на десятилетие процесс геологоразведки и дополнительный выпуск акций, давший наличку для разработки ТЭО проекта.



А чтобы привлечь деньги, необходимо убедить инвесторов в стабильности и потенциале роста. На своем сайте "Чаарат Голд" регулярно размещает презентации для инвесторов. И что там можно увидеть? "Сделка по "Кумтору" продвигается", - вот что видят инвесторы. Перспектива покупки компании – самого крупного месторождения золота в Центральной Азии – выглядит солидно. Только вот инвесторам забыли сообщить, что предложение о сделке отвергли, едва оно поступило. Наверное, просто забыли…



Каковы условия, предложенные компанией?



И немного хочется сказать о предлагаемых "Чааратом" условиях. Предложение компании - выкупить у Centerra Кумтор, создать новую компанию, где Кыргызстан будет иметь привилегированные акции, гарантирующие ей получение 50% прибыли. В компании предложение называют выгодным. Вот только привилегированные акции полностью отстраняют их владельца, то есть Кыргызстан, от управления компанией. При этом ни среди акционеров, ни в совете директоров "Чаарат Голд" нет кыргызстанцев. Отдать Кумтор маленькой оффшорной компании без права участия в управлении - весьма привлекательное предложение, не правда ли?



Источник: газета "Супер-Инфо" №835 от 02.11.2018 / стр. 10



Автор: Ибрагим Жусуев