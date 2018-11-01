США грозят Китаю "железным занавесом", - С.Кожемякин

00:55 05.11.2018 Китаю грозят "железным занавесом"



Пекин официально провозглашен врагом США №1 и главной угрозой однополярному миру под главенством Вашингтона. Пытаясь сдержать превращение КНР в сверхдержаву, американские власти набрасывают удавку на китайскую экономику и осуществляют военные провокации у границ страны.



Антикитайская мозаика



Два года, прошедшие с момента избрания Дональда Трампа президентом, камня на камне не оставили от надежд некоторых граждан на смягчение внешней политики США. Новая администрация отражает интересы самых агрессивных и реакционных элементов капитала. Вся ее деятельность - это концентрированное воплощение американского империализма, заявляющего о своих правах нагло и неприкрыто. Сбросив с себя многослойную пропагандистскую обертку из "прав человека", "демократии" и "открытой экономики", она выступает в бесстыдной наготе.



Смена поведения не в последнюю очередь продиктована страхом перед потерей гегемонии. Безраздельному господству американского империализма, который после развала Советского Союза почивал на лаврах, приходит конец. Стремительный рывок Китая изменил картину мира. Особенно ярко это проявилось в последние пять лет. Во-первых, руководством КНР поставлена цель превратить страну в научно-технологическую державу и лидера инновационного развития. Такую задачу провозгласил последний, XIX съезд Компартии Китая. Во-вторых, страна отказывается от замкнутости. Инициативами "Один пояс - один путь" и "Сообщество единой судьбы человечества" Пекин выдвинул альтернативу либеральной глобализации под главенством США, заявил о готовности стать центром нового, более справедливого миропорядка.



Антикитайская политика была приоритетом администрации Трампа с первых же дней. Однако теперь редкие выстрелы превратились в несмолкаемую канонаду. По Китаю бьют из самых разных орудий - экономических, военных, пропагандистских, пытаясь если не взломать оборону, то хотя бы послать сигнал Пекину, а заодно и всем другим странам, о недопустимости изменения правил глобальной игры.



Важной вехой стало недавнее выступление вице-президента США Майка Пенса в Гудзоновском институте стратегических исследований. Его уже сравнивают со знаменитой Фултонской речью Черчилля, фактически положившей начало "холодной войне". Второе лицо в американской администрации, Пенс не только открыто провозгласил противостояние Китаю важнейшей задачей Вашингтона, но и обозначил основные направления этого курса. Начал он с того, что обвинил КНР в нежелании идти по либеральному пути. Стремление Пекина к самостоятельной политике является в глазах Пенса настоящим преступлением. "Китай подрывает военные преимущества Америки на суше, на море, в воздухе и в космосе, - заявил он. - Он использует все возможности и методы для вмешательства в нашу внутреннюю политику". Вслед за этим последовали обвинения в дестабилизации США накануне выборов в конгресс, преследовании христиан, буддистов и мусульман, а также в расширении влияния в мире с помощью "долговой дипломатии". По утверждению Пенса, выделяя другим странам средства для строительства дорог и заводов, Китай "привязывает" их к себе. Причиной всех этих "преступлений" чиновник назвал господство Коммунистической партии и призвал Пекин следовать примеру Тайваня. Или, другими словами, капитулировать и признать глобальное доминирование Вашингтона. Если же Китай не прислушается, в ход будут пущены методы давления. Так, Пенс анонсировал расширение действий американских ВМС в Южно-Китайском море.



То, что выступление вице-президента не является случайным экспромтом, доказывают высказывания других представителей американской элиты. Все они складываются в одну большую антикитайскую мозаику. "Самой большой угрозой для США в долгосрочной перспективе" назвал КНР госсекретарь Майк Помпео. Его слова почти в точности повторил директор ФБР Кристофер Рэй, присовокупив к этому обвинения Китая в шпионаже. Министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что Пекин ведет себя по отношению к соседям, "как хищник", а министр финансов Стивен Мнучин наклеил на КНР ярлык "непрозрачного кредитора", который (о, ужас!) не согласует свои финансовые операции с Международным валютным фондом и дестабилизирует глобальный рынок заимствований.



Гол в свои ворота



Широкий диапазон словесных нападок сопровождается не менее обширной кампанией "сдерживания". Одним из основных инструментов является "торговая война". Ее масштабы постоянно расширяются. Все началось в апреле с введением Вашингтоном пошлин на ввозимые из Китая сталь и алюминий. В июле к ним добавились свыше 800 товаров стоимостью 34 миллиарда долларов, в августе объем китайского импорта, обложенного повышенными пошлинами, вырос до 50 миллиардов. 18 сентября минфин США объявил о введении 10-процентного сбора с товаров на сумму 200 миллиардов долларов. Главной "жертвой" ограничений стала продукция высокотехнологичного сектора, произведенная в рамках программы "Сделано в Китае - 2025".



Но и это не все. С 1 января пошлины увеличатся до 25 процентов. Кроме того, Трамп пригрозил обложить "данью" весь импорт из КНР. Напомним, что главным поводом для подобных мер является "несправедливый" торговый баланс. Тем фактом, что китайский импорт в США вчетверо превышает американский экспорт в КНР, в Вашингтоне пытаются объяснить собственные экономические неурядицы. Но такие аргументы шиты белыми нитками. Как справедливо отмечает ведущее китайское издание "Жэньминь жибао", истинная цель пошлин - помешать стране превратиться в великую державу. Настоящая подоплека политики Белого дома все чаще проскальзывает в выступлениях его хозяев. Так, Трамп выдвинул Пекину ультиматум, потребовав предоставить американским компаниям более широкий доступ на китайский рынок.



Несмотря на уверения, что пошлины "работают лучше, чем кто-либо мог подумать", главные издержки пока несет американская экономика. Торговый дефицит США в августе стал рекордным за полгода. Из-за введенных КНР ответных мер на грани разорения оказались производители сои. В Вашингтоне вынуждены ввести дополнительные субсидии фермерам объемом 12 миллиардов долларов. Зато китайская экономика выросла во втором квартале на 6,7, а в третьем - на 6,5 процента, что соответствует заложенному плану. Даже в случае запуска всех анонсированных пошлин Пекин почти не пострадает. По оценкам исследовательской организации "Оксфорд Экономикс", темпы роста ВВП КНР в следующем году сократятся максимум на 0,3 процента. Свои подсчеты представил Институт мировой экономики и политики Академии общественных наук Китая. При самом негативном сценарии, отметили там, общий объем экспорта КНР уменьшится лишь на 0,34 процента.



Почерк агрессора



На фоне явного провала "торговой войны" США прибегают к провокациям, в том числе военным. Под прикрытием "операции по обеспечению принципа свободы судоходства" Вашингтон вместе с союзниками добивается постоянного присутствия в Южно-Китайском море. Его обеспечивают корабли и подводные лодки ВМС США, Японии, Франции, Великобритании и Австралии. В Пекине подобные действия называют угрозой безопасности и суверенитету, посылая четкие сигналы об их недопустимости. 30 сентября в районе архипелага Спратли китайский эсминец "Луян" приблизился к американскому эсминцу "Декатур" и вынудил его сменить курс. Комментируя этот инцидент и обвинения Пекина в "угрожающем поведении", посол КНР в США Цуй Тянькай подчеркнул, что "не китайские корабли подходят к побережью Калифорнии", а потому упреки в агрессивности нужно переадресовать Вашингтону. Регулярными стали и демонстративные пролеты над акваторией моря стратегических бомбардировщиков B-52.



С воинственным заявлением выступил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, Китай слишком долго злоупотреблял терпением мирового сообщества, но сейчас настало время дать ему отпор. "Южно-Китайское море - не провинция КНР и не будет ею. Мы не потерпим угроз и намерены сохранить открытыми международные морские пути", - указал он. Повторив традиционные заклинания о "захвате" Китаем островов и создавшейся в связи с этим угрозе судоходству, Болтон сделал еще одно важное замечание. По его словам, США обдумывают разработку в регионе природных ресурсов, причем вне зависимости от согласия на то КНР. А ведь, по данным геологоразведки, именно на шельфе Южно-Китайского моря имеются огромные запасы нефти и газа.



Пытаясь взять Китай в клещи, США отводят особую роль Тайваню. После бегства сюда разгромленных войск Гоминьдана он был принят под особую опеку Вашингтона, превратившего остров в плацдарм против "красной угрозы". Потепление китайско-американских отношений в 1970-х годах привело к тому, что Вашингтон официально признал принцип "единого Китая" и разорвал дипотношения с Тайванем. Однако в реальности остров продолжал получать от США помощь, в том числе военную.



После прихода к власти Трампа это делается все более открыто. В марте в США был принят закон, облегчающий процедуру двусторонних контактов. В июне в Тайбэе открылся огромный комплекс зданий "Американского института" - структуры, выполняющей роль посольства. Недавно появилась информация, что охранять институт будут военнослужащие корпуса морской пехоты США, как это принято в отношении официальных диппредставительств.



Президент Тайваня Цай Инвэнь усиливает антикитайскую риторику, заявляя о давлении со стороны Пекина. В этом ее всецело поддерживают Соединенные Штаты. В августе Цай Инвэнь побывала в США. Формально - для пересадки по пути в Южную Америку, но в действительности ее приезд напоминал полноценный визит. Посетив президентскую библиотеку имени Р. Рейгана в Лос-Анджелесе, гостья выступила с речью, в которой повторила слова 40-го президента США: "Все может быть предметом переговоров, кроме двух вещей: нашей свободы и нашего будущего". Эти слова, явно обращенные к Пекину, стали настоящим бальзамом на душу американской элиты, несколько представителей которой, включая конгрессменов Эда Ройса и Джуди Чу, провели переговоры с Цай Инвэнь.



О провозглашении независимости тайваньские власти открыто пока не говорят, однако этого требует пользующийся их благоволением "Альянс Формоза" - политическая коалиция во главе с бывшими руководителями острова. 20 октября организация провела в Тайбэе массовую демонстрацию с требованием референдума.



Укрепляется роль Тайваня как "непотопляемого авианосца" США. Развитие военно-технических контактов с островом заложено в недавно утвержденный оборонный бюджет. В частности, Тайваню будут поставлены запчасти для боевых самолетов на сумму 330 миллионов долларов. С участием Вашингтона осуществляется ракетная программа. В этом году на дежурство поступили крылатые ракеты "Сюнфэн 2Е", способные, если верить хвастливым заявлениям Тайбэя, долететь до Шанхая и Гонконга. В конце октября два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив, отделяющий остров от материковой части Китая, причем этот провокационный акт был совершен второй раз за год. Участились заходы в порты Тайваня американских военных судов.



В Пекине уступать не намерены. Как заявил Председатель КНР Си Цзиньпин, "расколоть территориальную целостность Китая мы не позволим никогда и никому". Но Вашингтон ведет себя, как развязный ковбой, не слыша ни предупреждений, ни предложений сесть за стол переговоров. На инициативу министерства торговли КНР начать диалог, "основанный на искренности и равноправии", США ответили новыми враждебными выпадами. В конгресс внесены законопроекты, предусматривающие введение против Пекина санкций за "преследование диссидентов" и "нарушение правил справедливой торговли".



Понимая, что враг силен и готов прислушиваться только к равному по мощи сопернику, Китай следует старой мудрости: "Хочешь мира - готовься к войне". Завершены ходовые испытания второго китайского авианосца, продолжается сборка третьего. Всего за год ВМС КНР пополнились четырьмя новейшими эскадренными миноносцами типа 055, разработана новая многоцелевая атомная подводная лодка. Успешные испытания прошел гиперзвуковой летательный аппарат "Синкун-2", способный развивать скорость 7 тысяч километров в час и нести ядерные боеголовки…



Но главный залог безопасности - готовность людей защищать свою страну. Народ, переживший вековые унижения и бесчинства западных колонизаторов, не захочет надеть на себя новое ярмо. Точно так же обречены на провал попытки США опустить новый "железный занавес": народы мира, видя в КНР надежду на справедливое мироустройство, не позволят изолировать Пекин.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541368500

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Геополитические процессы в Евразии – главная тема визита К. Токаева в Москву

- Н.Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

- В рамках заседания Совета глав правительств СНГ Бакытжан Сагинтаев провел ряд двусторонних встреч

- Кадровые перестановки

- При обсуждении бюджета Азат Перуашев раскритиковал работу налоговиков

- "Главой государства поставлена задача по развитию агропромышленного комплекса – драйвера экономики страны"

- Участие Государственного секретаря РК Г.Абдыкаликовой в расширенном заседании Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана

- Директоров алматинских школ предупредили о запрете сбора денег

- Национальный центр тестирования сообщает

