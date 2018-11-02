Душанбе. Сын экс-министра энергетики Гула за хулиганство приговорен к году лишения свободы

08:15 05.11.2018

Сын экс-министра энергетики Таджикистана Гула Шерали - Диловар Гулов, обвиненный в избиении сотрудника милиции, приговорен к одному году лишения свободы, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в понедельник.

"Приговор Гулову был вынесен согласно статье 237 (Хулиганство) УК Таджикистана. Отмечается, что он признал свою вину частично", - сообщает Радио "Озоди".



Напомним, 8 июля текущего года Д. Гулов избил сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью МВД РТ Дилшода Нарзуллозода, который в результате с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

В милицейских сводках имя Гулова фигурирует не впервые. 10 марта текущего года он и несколько его друзей устроили дебош в ресторане "Галакси" в Душанбе. Тогда он был арестован на 5 суток.

Через несколько дней после отбытия административного ареста, нарушитель был оштрафован за незаконную тонировку стекол своего автомобиля.