Дональд Трамп: вызов хозяевам денег или очередная PR-акция? - В.Катасонов

09:14 05.11.2018

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 05.11.2018



Суверенный долг США составляет сейчас около 21,7 трлн. долларов



Достаточно большой резонанс в мировых СМИ вызвало заявление Дональда Трампа, сделанное 31 октября в речи, посвященной созданию рабочих мест в стране. Новость касается проблемы американского долга. Американский президент назвал государственный долг "большим", но заверил, что скоро страна начнет его выплачивать. The Hill напоминает, что полная выплата государственного долга США была одним из пунктов предвыборной программы Трампа, он обещал погасить его полностью за два президентских срока. То есть Трамп не теряет оптимизма как по части своих политических планов (переизбрание на второй срок), так и по части выполнения предвыборного обещания 2016 года.



На конец октября текущего года суверенный долг США составил около 21,7 трлн. долларов. В 2018 финансовом году (завершился 1 октября) госдолг вырос более чем на 1,2 трлн., всего с момента вступления Трампа в должность президента он увеличился на 1,7 трлн. долл.



Экономический курс Трампа способен и далее ускорять рост долга. Во-первых, из-за налоговой реформы, состоявшей в первую очередь в снижении налогов на доходы компаний (с 35 до 21%); суммарные потери бюджетных доходов от налоговой реформы на десятилетие оцениваются в 1,9 трлн. долл. Во-вторых, из-за наращивания военных расходов; на 2018 и 2019 гг. прирост военных расходов составит как минимум 150 млрд. долл. В-третьих, ФРС ужесточает свою денежно-кредитную политику путем повышения ключевой ставки и расчистки своего баланса (продажи ипотечных и казначейских бумаг). Это повышает процентные ставки по казначейским бумагам и увеличивает бюджетные расходы на обслуживание государственного долга.



Планы Трампа связаны с надеждой на оживление американской экономики. Причем темпы роста должны быть не меньше тех, каких добивался Китай в последние годы. Предполагается, что рост доходности американских компаний в условиях экономического роста компенсирует снижение налоговых ставок. Другим резервом у Трампа является сокращение расходов на социальные программы (особенно Medicare и Medicaid, которые были поддержаны президентом Бараком Обамой). Кроме того, Трамп начал обострять отношения с ФРС, добиваясь от нее прекращения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. В октябре президент дважды подверг критике действия ФРC, заявив, что Центробанк поднимает ставки кредитования слишком быстро, и даже назвал его руководство "сумасшедшим", "смехотворным" и "слишком умным". Таких жестких заявлений, какие в последнее время сделал Дональд Трамп в адрес Федеральной резервной системы, не делал, пожалуй, ни один американский президент после Второй мировой войны.



Однако признаков коренного перелома (перехода от дефицита к профициту бюджета) не просматривается. Дефицит бюджета в 2018 финансовом году составил без малого 800 млрд. долл. Бюджет на следующий 2019 финансовый год составлен с дефицитом в 1 триллион долларов. В период предвыборной кампании Трамп обещал Америке темпы экономического роста в 6 процентов, а бюджет на 2019 фин. год сверстан, исходя из посылки, что темпы роста будут находиться в пределах 2,3-2,9%. Даже в третьем, очень благополучном для экономики США квартале 2018 года темпы роста были лишь 3,5%.



Не видно, чтобы и Федеральный резерв "прогнулся" под давлением Трампа. Ключевая ставка ФРС уже находится в диапазоне 2,0-2,25%. Кроме того, с октября продажи бумаг Федеральным резервом увеличились по сравнению с предыдущим кварталом с 40 до 50 млрд. долл. в месяц. Если в 2017 финансовом году на обслуживание государственного долга пришлось 11,5% бюджетных расходов, то в бюджет 2018 финансового года они заложены в сумме, равной 12,5%. А попытки ампутировать бюджет за счет полного сворачивания социальных программ могут поставить крест на планах Трампа второй раз стать президентом США.



Однако Трампа проблема суверенного долга волнует больше, чем всех других американских президентов послевоенного времени. Когда в Белый дом в 1961 году пришел Джон Кеннеди, государственный долг США был менее 300 млрд. долл. Когда в 1981 году кресло президента США занял Дональд Рейган, долг не дотягивал до 1 трлн. долл. А далее долг начал расти стремительно. Вот его величина по отдельным годам (трлн. долл.): 1990 г. – 3,2; 2000 г. – 5,5; 2008 г. – 10,0; 2012 г. – 16,1; 2016 г. – 19,9.



А вот какой вклад внесли в увеличение государственного долга отдельные президенты США (прирост долга, млрд. долл.):



Джимми Картер (1977-1981) – 280



Рональд Рейган (1981-1989) – 1.692



Джордж Буш-старший (1989-1993) – 1.401



Билл Клинтон (1993-2001) – 1.627



Джордж Буш-младший (2001-2009) – 4.357



Барак Обама (2009-2017) – 9.976.



При Трампе (январь 2017 – октябрь 2018 гг.) прирост государственного долга, как отмечено выше, составил 1,7 трлн. долл. В истекшем 2018 году среднемесячный прирост долга был равен 100 млрд. долл. До конца пребывания Трампа на посту президента остается без малого 27 месяцев. Если исходить из существующих темпов прироста долга, до конца президентства Трампа долг увеличится еще на 2,7 трлн. долл.



И где гарантия, что вторая волна финансового кризиса не начнется при Дональде Трампе? Вероятность этого очень велика. И тогда я не удивлюсь, если федеральный бюджет будет сводиться с дефицитом уже в 2 трлн. долл. Думаю, Трамп такой сценарий развития событий просчитывает. Он оказался первым крупным политиком в США, кто публично заявил, что Америке грозит суверенный дефолт. Тогда многих американцев это заявление повергло в шок, ибо послевоенная Америка не задумывалась о том, что она живет в долг. Второй шок вызвало заявление Трампа, что он готов начать переговоры с иностранными держателями американского долга о его реструктуризации. Высокомерные американские политики не хотят даже заикаться об этом. Реструктуризация суверенного долга – для таких стран, как Аргентина или Греция, но никак не для Америки, долги которой имеют высшие оценки надежности у международных рейтинговых агентств. Но все это до поры до времени. Сегодня на мировой арене появились китайские рейтинговые агентства, и они оценивают долговые бумаги США как достаточно рисковые.



Полагаю, что "в рукаве" у Трампа есть и нестандартные варианты решения долговой проблемы. Например, такой вариант, обсуждавшийся в американских СМИ, как обесценение долга США путем разгона печатного станка ФРС. Другой вариант заключается в проведении Вашингтоном денежной реформы. Ее суть может состоять в выпуске новой денежной единицы, которая будет по определенным правилам обмениваться на старые доллары. Только держателям "старых" долларов надо будет доказать, что они "чистые". А Вашингтон привык "чистое" объявлять "нечистым" и наоборот.



Хочу напомнить, что в истории Америки было время, когда она вообще не имела государственного долга. Правда, это было давно, во времена президентства Эндрю Джексона (1829-1837 гг.). В период предвыборной кампании Джексон объявил, что избавит Америку от государственного долга. Придя в Белый дом, он выполнил свое обещание. Правда, перед этим он отозвал лицензию у Второго банка Соединенных Штатов, который выполнял тогда функции Центробанка. Ибо понимал, что государственный долг нужен банкирам, народу он не нужен. После этих шагов президента начался расцвет американской экономики. Подозреваю, что Дональд Трамп знает об этом опыте. И понимает, что для реального выполнения своего обещания ликвидировать суверенный долг Америки ему понадобится ликвидировать Федеральный резерв. Или, по крайней мере, поставить американский Центробанк под свой контроль.