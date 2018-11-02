В Бишкеке задержан за коррупцию начальник горотдела регистрации транспорта и водительского состава

10:13 05.11.2018

АКС ГКНБ Кыргызской Республики в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечен факт коррупционной схемы в Бишкекском городском отделе регистрации транспортных средств и водительского состава.



В рамках возбужденного уголовного дела по статьям 313, 313-1, 304, 314 УК КР задержан начальник Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава "А.Н.".



Установлено, что в целях личного материального обогащения, чиновник создал устойчивую коррупционную схему по получению незаконных денежных поборов с граждан КР при регистрации и перерегистрации автотранспортных средств, а также с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений.



Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.