Выполняя хэллоуинский трюк в ночном шоу. Скончался знаменитыйй казахстанский и голливудский каскадер Касым Жумагужин

10:28 05.11.2018

Артист сыграл в популярных голливудских фильмах.



Скончался известный казахстанский каскадер Касым Жумагужин, передает Zakon.kz.



Об этом в Facebook написали его друзья и коллеги из группы Nomad Stunts.



Соболезнования семье умершего выразили коллеги из Казгосцирка,



"Умер артист цирка во втором поколении , джигит, известный каскадер снявшийся в десятках фильмах , замечательный, добрый и скромный человек КАСЫМ ЖУМАГУЖИН ...", - написали они.

Причины смерти широкой публике пока неизвестны.



На профессиональном сайте в профиле Жумагужина отмечается, что он владеет: таэквондо, трамплинг, рэтчет, горение, фехтование, конная акробатика, скалолазание, высотные падения свыше 10 метров, стрельба из лука, метание копья, плавание, риггер.



Жумагужин снялся в 25 казахстанских, российских и зарубежных фильмах: "Кочевнике" Сергея Бодрова, "Дневном дозоре" Тимура Бекмамбетова, "Рэкетире" Акана Сатаева, в фильме Сильвестра Сталлоне "Неудержимые-2", "47 Ронинов" Карла Ринша и другие.



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Стали известны новые подробности и результаты судмедэкспертизы по гибели казахстанского каскадера Касыма Жумагужина, передает Zakon.kz со ссылкой на kris_p_brothers.



Менеджер по коммуникациям группы Nomad Stunts Евгения Ли рассказала, что 3 ноября Жумагужин с коллегами в частном порядке принимал участие в шоу-программе в ночном клубе. По сценарию он изображал мумию, подвешенную на веревке. На каскадере был специальный каскадерский жилет для выполнения подобных трюков - он выглядит и надевается как обычный жилет. В комплекте к нему идут специальные ремни, которые фиксируют нижнюю часть тела и позволяют правильно распределить нагрузку.



Жумагужин был закреплен и подвешен за этот жилет. Петля, которую видели зрители – бутафорская, это часть костюма, она не была затянута. Кадры, на которых Касым пытается освободиться, когда его начинают подвешивать – часть шоу-программы.



Каскадер был подвешен на высоте примерно трех метров. Подвесная система, установленная в баре, не раз использовалась на съемках казахстанских, российских и голливудских фильмов. Она используется при высотных падениях (каскадер прыгает с моста вниз), для выдергивания каскадера (оттяжка, когда, к примеру, каскадер отлетает от взрыва), а также для имитации полета.



Максимальный вес, который выдерживает жилет и каждое отдельное крепление к нему – 500 кг. Вес Касыма – 75 кг. Также была выполнена тестовая подвеска – Касыма подняли, он ответил, что все в порядке. Затем его сразу опустили вниз.



Рядом с ним все время находился профессиональный каскадер с большим опытом работы.



"Я хочу подчеркнуть, что трюки и работа с подвесной системой никогда не выполняются в одиночку. У каскадера всегда есть напарник, который страхует его и четко следит за движениями. У каскадеров во всем мире есть своя система жестов, если каскадер чувствует малейший дискомфорт, он сразу же подает знак и его выполнение трюка прекращается. Касым несколько раз показывал напарнику, что с ним все в порядке", - сообщила коллега погибшего.

Через 15 минут (оговоренное время выступления), Касыма спустили, он был в сознании, но выглядел очень вялым. Коллеги немедленно вынесли его на свежий воздух, вызвали бригаду "скорой" и начали оказание первой помощи. Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, но затем диагностировали смерть.



4 ноября родные Касыма получили заключение судебно-медицинской экспертизы, в котором говорится, что смерть Касыма Жумагужина наступила вследствие острого первичного инфаркта миокарда.



Отметим, пользователи Казнета возмущены действиями администрации ночного клуба: после гибели каскадера музыку не остановили, а на одном из видео с места происшествия слышно, как ведущий призывает: "Продолжайте получать удовольствие!".



Кроме того, люди возмущены самим празднованием Дня всех святых и призывают отказаться от пугающих зарубежных традиций.