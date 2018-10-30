Если афганские талибы прорвутся в Туркмению обрушится вся ЦентрАзия, - Р.Иванов

10:55 05.11.2018

Если афганский конфликт аукнется в Туркмении, боевики устремятся в Центральную Азию



Угроза распространения экстремизма на религиозной почве набирает обороты. Связано это, по мнению экспертов, с низким уровнем социально-экономической обеспеченности и внешними причинами. Как быть и что делать?



Афганский конфликт может перенестись на территорию Туркменистана, поскольку здесь сохраняется опасность экстремистских угроз. Не исключено и появление боевиков, которые затем пойдут в страны Центральной Азии. Об этом пишут авторы доклада "Профилактика экстремизма в России и странах Центральной Азии", который был опубликован на сайте Центра геополитических исследований "Берлек-Единство".



Окончание. Читайте также первую и вторую части



Двойные стандарты религиозной политики

Туркменистан - страна с относительно стабильной социально-политической обстановкой. Такое положение



обеспечивается закрытостью, прагматичностью внешней политики и минимизацией давления извне на внутреннюю



Поэтому некоторое время было принято считать, что Туркмения смогла обезопасить себя от угроз экстремизма на религиозной почве. Но авторы доклада считают, что имеется целый ряд факторов, которые могут ухудшить ситуацию и активизировать деструктивные идеологии в стране.



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Особо исследователи отметили, что



религиозная политика здесь "изначально носила двойственный характер"



С одной стороны, государство поддерживало распространение традиционных религиозных ценностей, а с другой, формировался фактор "подконтрольной" исламизации общества.



При этом одновременно признавалось, что ислам - опора стабильности, а потому запрещалась любая деятельность политико-религиозных структур и партий.



Однако



жесткий контроль хотя и дает эффективный результат, но не может служить единственным механизмом



Кроме того, утверждают авторы, контроль хорошо работает только в мирное время, но "при любых турбулентностях может привести к общему сбою всей системы".



Экстремистам помогает расслоение общества

Особое внимание эксперты обращают на Туркмению и Афганистан, отношения которых определяются следующими трендами:



на территории Афганистана проживает около 1 млн туркмен;

с 1994 года усиливается влияние талибов на Туркмению.

Таким образом, афганский приграничный фактор получил большое значение.



Поэтому полагаться на собственные силы в обеспечении безопасности становится крайне сложно



Кроме того, отмечается в докладе, на ситуацию серьезно влияет сращивание экстремистских группировок и наркобизнеса. Естественно, не в лучшую сторону.



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К причинам, усиливающим экстремистские тенденции в Туркмении, авторы относят кланово-межплеменные противоречия. Привилегированное положение сохраняется за выходцами из Ахалского велаята,



что способствует "аристократизации" общества и социальной несправедливости



Как следствие, зачастую жители страны вынуждены искать справедливость или хотя бы видимость таковой в религиозных канонах. А радикальные проповедники, воспользовавшись случаем, удовлетворяют их потребности.



От культа личности до нехватки продовольствия

Налицо кланово-элитарное противостояние и борьба за ресурсы и политические должности. Авторы предполагают, что



со временем этот фактор будет только усиливать религиозную ориентацию отдельных регионов



Возможно появление зон "проталибанского", "протурецкого", "проиранского" влияния, что для суверенной центральноазиатской республики недопустимо.



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Таким образом, Туркменистан хоть и минимизировал внешнее давление на республику, но не смог его избежать.



Далее авторы отметили значение в активизации экстремистских угроз культа личности, который был сформирован еще при прежнем руководстве страны. При нынешнем президенте наступила некая "политическая оттепель", но кардинально исправить ситуацию все равно не получается. Хотя "политический климат" в стране улучшился, считают авторы.



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Тем временем усугубляются и экономические проблемы. Здесь исследователи в числе прочего сослались на работы эксперта Никиты Мендковича, который утверждает, что налицо продовольственный дефицит, хотя официальные масс-медиа это отрицают Более того, иностранные инвесторы сворачивают проекты, и в первую очередь из-за падения платежеспособного спроса на товары и услуги.



- О дефолте пока речи нет, но у Ашхабада возникают проблемы с реализацией крупных проектов, с которыми связывалась надежда на исправление экономической конъюнктуры. В частности, есть признаки нехватки оборотных средств при строительстве трубопровода ТАПИ, - цитируют эксперты Мендковича.



Кстати, имеет свои особенности и трудовая миграция из Туркменистана. В отличие от других центральноазиатских стран, в Россию туркменские работники особо не рвутся.



Приоритет отдается:



Турции по лингвистическому принципу (близость туркменского и турецкого тюркоязычных государств),

Ирану и странам Персидского залива - по территориальному принципу.

Поэтому у этих государств Туркмения вызывает особый интерес.



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Авторы подчеркивают, что проблема экстремизма на религиозной почве в стране заметно обострилась еще с 2014 года



В первую очередь из-за появления на туркмено-афганской границе ИГ и усиления салафитской пропаганды внутри страны. При этом исследователи считают, что если ситуация дойдет до переноса афганского конфликта на территорию Туркмении, боевики устремятся в Центральную Азию. Следовательно, может возникнуть потребность в военной помощи постсоветских государств и их союзов



Вообще-то, Туркменистан придерживается принципов нейтралитета, но в одиночку бороться с экстремизмом все сложнее. Пытаются помочь США и их партнеры, при этом в регионе они имеют собственные интересы.



Сложность сотрудничества с США, на взгляд авторов, обусловлена несколькими факторами:



у США остается все меньше конструктивных ресурсов для закрепления своей роли в борьбе с международным экстремизмом и терроризмом;

сотрудничество с Америкой наносит серьезный урон политической и экономической стабильности, поскольку предлагаются всего две модели сотрудничества: "ручное внешнее управление" или "майдан";

США стоят за серией исламистских и иных революций в мире, свергают неудобные политические режимы;

основной инструмент борьбы с терроризмом и экстремизмом, используемый США, - это сила, исключающая любую ответственность за военные действия в сторонних странах;

национальные интересы США являются единственно значимыми в мире.

Поэтому особо в докладе подчеркивается, что сотрудничать туркменским властям следует все-таки со странами СНГ



Чем больше центров управления, тем лучше

Авторы предлагают новые принципы сотрудничества:

формула "полицентричности", а не "многополярности";

формула "безопасного мира", а не "мирного сосуществования";

не прагматизм, а взаимовыгодность и равноправный диалог.

Многополярность подразумевает наличие двух центров (или больше) глобального управления, причем с противоположными взглядами.



Полицентричность же - это множество центров глобального управления, которые вовсе не обязательно конкурируют



Чем больше центров, тем лучше.



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Формула "мирного сосуществования" также досталась в наследство от прежней идеологической борьбы двух систем. Но она "подразумевает расчлененность современного мира и временность мирного сосуществования". Поэтому скорее нужно говорить "о безопасном мире" вкупе со взаимовыгодностью и равноправным диалогом



- На этих принципах должна строиться общая работа стран СНГ в борьбе с экстремизмом и терроризмом, - резюмировали исследователи.



30 октября 2018

Роман Иванов