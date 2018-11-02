 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
Мирзиеев кардинально меняет внешнюю политику Узбекистана, - 365info.kz
11:53 05.11.2018

Впервые с момента образования СНГ председательство в организации примет Узбекистан. Что это значит для Содружества?

мирзиеев

Руководство страны уже подтвердило намерение принять председательство в Содружестве независимых государств в 2020 году, отметил Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета СНГ.

- Узбекистан ответственно готовится к своему председательству и уже сейчас высказывает различные инициативы. Глава делегации РУз высказал несколько предложений о том, чтобы провести форум регионов СНГ в Узбекистане.

В конце марта 2019 года они предлагают провести финансово-банковский форум СНГ в Ташкенте, - сказал Лебедев.

Новый Узбекистан
С приходом Шавката Мирзиеева курс внешней политики Узбекистана изменился коренным образом, заметил политолог Игорь Шестаков. Активные контакты с соседними странами начались уже тогда, когда он был только исполняющим обязанности главы государства.

- Видимо, одна из основных задач Мирзиеева – широко представить Узбекистан на международных площадках, глубже интегрироваться в сотрудничество в рамках двусторонних отношений. Один из примеров – недавний визит Владимира Путина в Ташкент и подписание многомиллиардных контрактов, - поделился эксперт.

По мнению Шестакова, Узбекистан стремится играть более важную роль в межгосударственных объединениях, хоть на постсоветском пространстве республика и представлена только в СНГ и Шанхайской организации содружества.

- К чему приведет решение узбекских властей для других стран СНГ, говорить пока рано, - отметил политолог. – Ясно только, что

без активной интеграции стране не подняться на высокий уровень. Происходящих сейчас изменений требуют экономические реалии

Террористические угрозы на границе с Афганистаном - это еще один возможный вопрос, которым Республика Узбекистан может заняться в тесном сотрудничестве со странами содружества.

- Узбекистан – страна южных рубежей СНГ, - продолжает Шестаков. – Граница с Афганистаном по-прежнему одна из самых горячих точек объединения. Возможно, по этому поводу будут какие-то предложения.

СНГ как плацдарм
Денис Бердаков считает, что РУз сейчас как никогда заинтересована в развитии экономических контактов и гуманитарных связей. Площадка СНГ предоставляет возможности для реализации широкого круга подобных проектов.

- И плюс более активного участия в жизни Содружества – в более удобном доступе к чиновникам, парламентариям, молодежным лидерам соседних государств, возможности завязать хорошие отношения с их элитами, бизнесом и академической средой, - предположил он.

Эксперт по политическим вопросам Дмитрий Орлов напомнил, что Узбекистан всегда придерживался внеблоковой стратегии, но с появлением "у руля" Шавката Мирзиеева внешнеполитические подходы страны изменились.

- Он стремится к более активному участию в жизни СНГ, - пояснил эксперт. – По численности населения на постсоветском пространстве Узбекистан занимает третье место.

В стране готовят серьезный экономический рывок. Поэтому Мирзиеев проводит активную внешнюю политику,

ведь в основе всего лежит экономика.

Впрочем, Орлов уверен, что плохо от этих изменений не будет никому – ни самой республике, ни ее соседям.

- Вечно в изоляции жить нельзя, - говорит он. – И это положительные изменения для нас всех.

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541407980
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