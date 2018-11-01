"Атамбаев из Кыргызстана никуда не сбежит..", - Кундуз Жолдубаева

12:01 05.11.2018 Кундуз Жолдубаева: "Алмазбек Атамбаев еще не начал политическую борьбу"



Общественность оценила госпожу Кундуз, как официального представителя СДПК, за ее солидные заявления и проявляла к ней интерес. В действительности собеседник проделывает большую работу, словно правая рука лидера партии. С учетом этого мы искали ответы на вопросы, интересующие народ. Потому что на сегодняшний день есть только две политические силы: Атамбаев и власть.



- Госпожа Кундуз, активно обсуждалась поездка Алмазбека Атамбаева в Москву на прошлой неделе, прозвучали различные разговоры. Вместе с экс-президентом там побывали и вы. Как вам поездка?



- Официальное приглашение от комитета международной конференции азиатских политических партий и от партии "Единая Россия" для участия на X Генеральной ассамблее поступило еще в августе. С тех пор шли переговоры с приглашенной стороной. В конце сентября СДПК уточнила членов своей делегации, отправила в Москву необходимые документы. Поездка была запланирована на 24-28 октября. За четыре-пять дней до отъезда устроили шоу с поимкой нашего сопартийца, бывшего советника президента Икрама Илмиянова, отправили за решетку. Затем поднялась шумиха, мол, экс-президент Алмазбек Атамбаев сбежал в Москву. Не могла не возникнуть мысль: "Может это специально подготовленная провокация?" Наверное, некоторые силы мечтали о том, чтобы Атамбаев не вернулся в Кыргызстан… Но я еще раз хочу подчеркнуть: Алмазбек Шаршенович никуда из Кыргызстана не сбежит. Нет никакой причины и основания для побега!



Что касается поездки, то Москва очень тепло нас встретила. Было очевидно, что к экс-президенту Кыргызстана относились с особым уважением. Короче говоря, поездка была очень плодотворной. Все запланированное было воплощено в жизнь. Алмазбек Шаршенович вернулся в Бишкек в хорошем настроении.



- Что можете сказать о Наримане Тюлееве, с которым внезапно столкнулись в самолете?



- Вы правы, еще одно обстоятельство, вызвавшее интерес народа, это нахождение экс-мэра Наримана Тюлеева в одном самолете с Алмазбеком Атамбаевым. Во время полета большинство на протяжении четырех часов ждали новостей с самолета, по пути в Москву. Потом случился "бум", связанный с размещением Тюлеевым на своей страничке в соцсетях фотографии с Атамбаевым… По словам телохранителя экс-президента, с задних рядов было слышно ворчание, Алмазбек Шаршенович обернулся, помахал рукой и Тюлеев сразу сел с ним рядом. Как известно, по пути они беседовали 3,5 часа. О чем говорили, что обсуждали, что решили – пускай останется между двумя людьми. Думаю, будет неэтично нам это комментировать или обсуждать.



- Мы становимся свидетелями того, как с сентября Атамбаев не показывает себя односторонне общественности, как раньше, высказывается в адрес власти, начал решительную борьбу. В чем причина?



- Алмазбек Атамбаев еще не начал политическую борьбу. Пока что у него нет таких намерений. За семь месяцев ни разу не озвучил критику в сторону власти. Разве что высказался по поводу арестов. Отмалчивается, чтобы не мешать работе главы государства. А со стороны власти не было никакого жеста в сторону примирения. Напротив, упрекнули его в том, что он не откликнулся на приглашение на мероприятия в честь Дня независимости и на открытие игр кочевников. Хочу выделить правду. Приглашение на 31 августа сделали для виду. Они отлично знают, что Алмазбек Шаршенович страдает от радикулита. Официальное приглашение нужно высылать в определенном порядке. А в этом случае мне на телефон позвонил инспектор аппарата президента и сказал: "Приходите, заберите приглашение". Приглашение же нужно доставить, как понимать их отношение, если они говорят: "Приходите, заберите приглашение"? А на игры кочевников вручили только бейджики, которые вешают на грудь. Как это? Позднее в социальных сетях увидели, как на VIP-ложе сидел никто иной, как Райым Матраимов. Короче говоря, они сделали это, чтобы потом про них не говорили о том, что они не пригласили.



- Что победит – правда или сплетни? Вы поняли о чем я…



- В любом случае на информационном пространстве Алмазбек Атамбаев, как и раньше, находится в центре внимания общественности. На протяжении шести месяцев поливали грязью экс-президента. Разгорелась кампания очернения. Распространяли ложь, сплетни, которые не были подкреплены фактами, были неразумными, от них волосы вставали дыбом. Я знаю, кто стоит за этим, кто пишет такую грязь. У этих сил одна цель – очернить Атамбаева, выставить в дурном свете, свести на нет все хорошее, сделанное при нем, придумать удивительные и неожиданные сплетни. Они только этим и занимаются. Уинстон Черчилль попал в точку, сказав: "Пока правда надевает штаны, ложь обойдет полмира". Некоторые верят в эти сплетни. Но рано или поздно мудрый народ все взвесит, даст оценку. История расставит все по местам. В свое время Исхака Раззакова, Турдакуна Усубалиева вот так нагло предавали. Выдвигали ложные обвинения и пытались свести на нет их заслуги перед кыргызским государством… С течением времени все изменится. Все встанет на свои места. Настроения, мысли, поведения некоторых людей меняются в зависимости от ситуации, но Алмазбек Атамбаев не из таких людей, он уверен в себе, его дух выше чем раньше. Характер его знаете, он непростой человек. Закалялся во время бурана в политике, даже в более сложные времена он добивался победы. Я считаю ошибкой то, что такого человека из друга превратили во врага… Правда все равно победит.



- Я заметил, что политики жаждут встретиться с экс-президентом. Ваше мнение по этому поводу?



- Создается ощущение, что среди общественности все больше недовольны политикой действующей власти. У любой власти должны быть оппоненты. Чтобы не расслаблялись. Алмазбек Атамбаев – сильная фигура в кыргызской политике. У него хватит сил, чтобы удержать равновесие в политике. Политические силы, политики хорошо это знают. Возможно поэтому они думают: "Может нам надо объединиться и бороться вместе?"



- Мадумаров, Бекназаров и другие общественные деятели побывали в "Форуме", дали интервью телеканалу "Апрель". Вроде как сочувствовали Алмазбеку Атамбаеву и в то же время кинули камень в огород власти. Наверное вы заметили, что подул ветерок…



- Выше я говорила, что обязательно должна быть сила, которая противостоит власти. Но эта сила должна вести конструктивную деятельность. И власть должна прислушиваться к различным силам. Только тогда действия двух сторон будут плодотворными и государство будет в выигрыше. Адахан Мадумаров и Азимбек Бекназаров – опытные политики. У них есть электорат в отдельных регионах. Это тоже наталкивает на определенные мысли… Наверное, вы сами понимаете, какой ветер дует…



- Расскажите о сегодняшних и завтрашних делах СДПК? Есть ощущение, что нападки в вашу сторону только усиливаются…



- Да, есть нападки. Мы к этому привыкли. Напротив, это нас закаляет. Сейчас мы намерены создать партию нового формата. Хотим установить парламентаризм в стране и добиться системных изменений. Есть ощущение, что это не по силам нынешней политической элите. Такие кардинальные перемены способна провести молодежь, которая не замешана в нынешней системе и мыслит по-новому. Поэтому у меня есть призыв к молодежи: наша площадка всегда открыта для новых, молодых людей.



- Умолчим об остальных, какие депутаты из фракции СДПК не изменили позицию и сохранили верность Атамбаеву?



- В наших рядах еще остались депутаты, которые не предали лидера СДПК, не сорвали с себя маску и не совершили поворот на 180 градусов. Одна из них – Ирина Карамушкина, которая держит позицию лучше некоторых джигитов, верна принципам и идеям партии. Свою стабильность показал и Мурадыл Мадеминов. Это перспективный политик. Есть и другие.



Что касается событий, происходящих в парламенте, то тут полно положительных сторон. С одной стороны мы увидели истинное лицо тех, кто только вчера бегал за Алмазбеком Атамбаевым со словом "шеф", подхалимствовал. Одни из них открыто предали, а другие заняли выжидательную позицию, спешат выбрать ту сторону, на которую склоняется чаша весов. Если завтра изменится ситуация, что они предпримут?.. Есть сомнения в том, что многие из них вновь станут депутатами. Для таких трудно найти место в СДПК, если только они не прилипнут к другим партиям.



Источник: газета "Азия news" №43 от 01.11.2018 / стр. 5

Автор: Акыл Бактыгулов Источник - gezitter.org

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