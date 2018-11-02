 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Олег кетсин! Из правительства Киргизии гонят последнего русского министра
12:06 05.11.2018

Панкратов Олег кетсин!

Министр экономики КР Олег Панкратов должен уйти в отставку. Такое мнение в среду, в ходе заседания по вопросам экономики и фискальной политики в Жогорку Кенеше озвучила депутат Гульшат Асылбаева. По мнению депутата, соседние государства проделали заметную работу по фискализации налоговых процедур, что принесло большие доходы, бизнес выводится из тени. Такие методы еще не были внедрены в Кыргызстане. "На протяжении полугода Государственная налоговая служба и Министерство экономики не знают, как воплотить в жизнь упомянутый проект. Была создана рабочая группа, проводились заседания, но ничего не решается, не достигаются результаты, дело не сдвинулось с места. Во всем этом я считаю виноват Панкратов", - сказала народная избранница.

Источник: газета "Айгай пресс" №17 от 02.11.2018 / стр. 5

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Источник - gezitter.org
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