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США готовят прорыв исламистов из Афганистана на север, - В.Прохватилов
12:12 05.11.2018

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 04.11.2018

Американцы начали переговоры с талибами о пропуске боевиков Халимова в Таджикистан и Узбекистан

Пять высокопоставленных членов запрещенного в РФ движения "Талибан", которые в 2014 году были освобождены из американской тюрьмы в Гуантанамо, примут участие в мирных переговорах по Афганистану, сообщает Associated Press. Как известно, в 2014 году освобожденные предводители талибов улетели в Катар, а недавно приступили там к работе в представительстве "Талибана".

Все пятеро освобожденных были ближайшими соратниками основателя "Талибана" Мухаммеда Омара, и есть основания полагать, что их появление приведет к усилению крайних настроений в движении. А легализация их участия в мирных переговорах по Афганистану – это, скорее всего, сигнал переброшенным в Афганистан шести тысячам джихадистов под командованием военного предводителя "Исламского государства" (ИГ) [организация запрещена в РФ] Гулмурода Халимова. С талибами начались переговоры о том, чтобы пропустить боевиков Халимова на перевалы Памира, в таджикский Горный Бадахшан и Узбекистан. Эти две республики Центральной Азии, по данным наших источников в регионе, намечены в качестве первых мишеней для переноса джихада в постсоветское пространство.

Гулмурод Халимов

Бывший полковник таджикского ОМОНа Гулмурод Халимов прошел стажировку на курсах в США, а также в американской частной военной компании Blackwater и мастерски владеет тактическими приемами партизанской войны и "сетевого роения". Весной 2015 года Халимов покинул Таджикистан и присоединился к ИГ в Ираке. В 2017 году он уже командовал обороной Мосула. Затем был назначен "министром войны", отвечающим за все военные операции "Исламского государства". Командный состав его отрядов сформирован в основном из бывших советских офицеров, татар, башкир, выходцев из республик Средней Азии, а также бывших офицеров-баасистов армий Сирии и Ирака, обучавшихся в советских военных учебных заведениях. Боевики, имеющие опыт советской военной школы, дисциплинированны, быстро осваивают незнакомую боевую технику, не впадают в панику при авиаударах и артобстрелах, обладают хорошими командными навыками и боевой инициативой. Рабочим языком в этих отрядах наряду с арабским является русский.

Что касается пятерых талибов, присоединившихся к переговорам по Афганистану, то это не первые выпускники американских тюрем, которых бросают в бой. В 2010 году фактически разгромленная террористическая организация "Исламское государство" внезапно обрела второе дыхание. Обращает на себя внимание, что оба новых главаря ИГ – Абу Бакр аль-Багдади и Абу Айман аль-Ираки – к тому моменту были выпущены из американских концлагерей в Ираке. Тогда же, в 2010 году, в ИГ влилась масса бывших офицеров армии Саддама Хусейна. Структура "Исламского государства" была перестроена для нужд длительной войны. Были созданы центральное командование, финансовая и тыловая службы, развернута эффективная мобилизационная система.

От пятерки выпущенных из Гуантанамо предводителей талибов, видимо, ожидают, что они установят сотрудничество с переброшенным в Афганистан ударным кулаком джихадистов во главе с "Наполеоном" партизанской войны Халимовым. "Сотрудничество" возможно двоякого рода. Скорее всего, вместо участия в мирных переговорах пятеро "откинувшихся с американской зоны" талибов, захватив руководство движением, пропустят боевиков Халимова в Горный Бадахшан. Другой вариант – начавшаяся борьба за лидерство между старыми соратниками муллы Омара и новыми вождями талибов на продолжительное время лишит "Талибан" возможности эффективно противостоять атакам "вилайета Хорасан", афганского филиала ИГ, во главе которого поставлен таджик Халимов. Во втором случае просачивание джихадистов в Горный Бадахшан станет следствием военного поражения талибов.

Встреча Эмомали Рахмона с активом Горного Бадахшана

Американские военные тем временем детально изучают соотношение сил на афганском ТВД. На подконтрольном военной разведке США (РУМО) портале Critical Threats анализируется уровень боеспособности одной из ключевых структур талибов "Сети Хаккани" и делается вывод, что недавняя гибель ее лидера Джалалуддина Хаккани не повлияет на ход боевых действий в Афганистане: сын погибшего Сираджуддин является вторым лицом в руководстве "Талибана" и имеет прочные отношения с "Аль-Каидой" [запрещена в РФ]. Вполне возможно, что перед активизированными бывшими сидельцами Гуантанамо поставлена также задача по налаживанию отношений с "Сетью Хаккани" или ее зачистке.

На фоне этих тревожных новостей президент Таджикистана Эмомали Рахмон 15 сентября посетил административный центр Горно-Бадахшанской автономной области город Хорог и встретился с руководством автономии. Рахмон привел статистику роста тяжких преступлений в регионе с использованием оружия, роста алкоголизма и наркомании. Президент потребовал в кратчайшие сроки навести в Хороге порядок. По его информации, ряд местных силовиков сотрудничает с группировками наркоторговцев.

Эмомали Рахмон встретился и с неформальными лидерами Горного Бадахшана, бывшими полевыми командирами, контролирующими наркотрафик из Афганистана. Высокогорная часть Горно-Бадахшанской АО малопригодна для жизни, но здесь через горные перевалы идет единственная дорога из Афганистана в Таджикистан. Здесь сходятся границы Таджикистана, Афганистана и Китая. Местное население фактически не признает власти Душанбе и на постоянной основе торгует наркотиками. Через Горный Бадахшан проходит и основной путь наркотрафика из Афганистана в Россию.

Удар афганских боевиков в случае их прорыва из Афганистана на север будет направлен также и на Узбекистан, но руководство этой республики, как представляется, пока недооценивает угрозу. Возможно, причина – в гарантиях со стороны России предоставить Узбекистану в случае необходимости военную помощь. В этом свете тем более странным выглядит русофобство некоторых высших чиновников в силовых структурах Узбекистана. Здесь уместно вспомнить опыт войны в Испании в тридцатых годах ХХ века, когда военно-техническая помощь Советского Союза не помогла законному правительству страны победить мятежников из-за предательства пятой колонны. Учитывает ли это руководство Узбекистана, скоро станет понятно.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541409120
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