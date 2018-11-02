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Загадка промежуточных выборов в США: где же русские? - New York Times
13:01 05.11.2018

2 ноября 2018 г.
Дэвид Э. Сэнджер | The New York Times

Перед промежуточными выборами в США "на хакерском фронте происходит удивительно мало, по крайней мере, если сравнить с ситуацией двухлетней давности", заявил Шейн Хантли, директор подразделения Google по выявлению киберугроз. "Некоторых это успокаивает, а на некоторых наводит страх", - добавил Хантли, помедлив, как пишет The New York Times. Журналист Дэвид Э. Сэнджер комментирует: "Он прав. От "оперативного штаба кибервойны", который круглосуточно действует под эгидой Министерства внутренней безопасности США в безликом офисном здании в Арлингтоне, Виргиния, до центра оценки угроз Microsoft на другом конце страны - в Редмонде, Вашингтон, все цифровые "радары" сейчас сфокусированы на России, особенно на ее военной разведке, ранее известной под названием ГРУ".

"Некоторые говорят, что российский президент Путин пересиживает эти выборы, сложа руки (согласно их аргументам, налицо пристальный надзор, а тот факт, что выборы в Палату представителей и Сенат проводятся по 470 мандатам, означает, что россиянам слишком трудно вычислить, в чем их интересы, а уж тем паче манипулировать результатами голосования). Однако другие находят это затишье крайне настораживающим - возможно, оно предвещает планы в последнюю минуту попытаться убедить избирателей, что их бюллетени либо не будут подсчитаны, либо будут подсчитаны неправильно", - пишет автор.

"Русские слишком умны, чтобы по второму разу разыграть ту же пьесу, - сказал Дмитрий Альперович, один из основателей фирмы кибербезопасности CrowdStrike. - Если они собирались что-то сделать в текущей обстановке, то определенно захотят перейти к действиям только в самый последний момент".

По мнению автора, уроком президентских выборов 2016 года стало то, что на Америку сыпались сюрпризы.

"В 2018 году есть новые, иные тревожные симптомы: появились иранцы, а штаты и местные органы власти сделали на удивление мало для упрочения своей инфраструктуры. Китайцы участвуют в игре, но не так, как утверждают президент Трамп и вице-президент Пенс", - утверждает издание.

Автор продолжает: "А россияне, строго говоря, никуда не делись. Хотя перед выборами почти нет признаков вторжений в системы регистрации избирателей, кампании в соцсетях никогда не прекращались; некоторые ускорились сразу после выборов 2018 года" (так в оригинале, вероятно, речь о выборах 2016 года. - Прим. ред.).

Газета перечисляет 6 наблюдений над "киберполитическим полем битвы" в 2018 году.

1. "Неожиданные гости - иранцы".

"В 2016 году иранцев вообще не было видно в американском электоральном процессе. В нынешнем году они появились в таком количестве, что в прошлую пятницу Facebook объявил, что удаляет серию постов иранцев", - говорится в статье.

Автор пересказывает мнения американских разведчиков и фирм кибербезопасности: по-видимому, иранцы в основном заимствуют методы россиян, особенно из соцсетей. И те и другие стремятся обострять политические и социальные раздоры в США, но россияне, согласно позднейшим выводам разведслужб США, четко демонстрировали, что предпочитают Трампа, а иранцы теперь, наоборот, играют против него. "Им не понравилось то, что случилось с ядерным соглашением", - пояснила Ясмин Грин, директор отдела разработок в Jigsaw, подразделении Alphabet (родительской компании Google). "Они не только против этой администрации, но и за либералов", - сказала она.

2. "Что больше всего заботит Россию? Украина".

"В 2016-м гигантская ошибка США состояла в непонимании того, что ранее происходило на Украине. Все методы, примененные в США хакерами Путина (от ловких взломщиков сетей из ГРУ до мастеров петербургского "Агентства интернет-исследований" по размещению подложных постов в соцсетях), вначале были обкатаны ими в Киеве и Донбассе", - говорится в статье.

На карте мира, которая выставлена в Центре Microsoft по борьбе с киберпреступностью, Украина окрашена в ярко-красный, а США - в белый цвет. Это значит, что на Украине больше кибератак на душу населения, а в США все относительно спокойно.

Несколько недель назад Грин и глава Jigsaw Джаред Коэн "побывали на Украине и обнаружили, что она остается для Путина "чашкой Петри", где происходят изощренные новые эксперименты, дабы наводнить сепаратистские области дезинформацией накануне военных действий и президентских выборов, назначенных на март следующего года", пишет издание. Украина "всегда на переднем краю", заключила Грин.

3. "Китайцы еще хуже россиян. Но, может быть, и нет".

Вице-президент Пенс публично заявил: "Пекин мобилизовал тайных акторов, организации-ширмы и пропагандистские организации, чтобы изменить восприятие китайской политики американцами", а также утверждал, что неназванный "высокопоставленный кадровый сотрудник нашей разведки недавно сказал мне: то, что делают русские, бледнеет по сравнению" с китайским вмешательством.

Но, как утверждает газета, Трамп и Пенс говорили вовсе не о кибератаках, а об усилиях Китая аргументировать свою позицию, часто в газетных приложениях, которые он финансирует. "По словам чиновников и сторонних экспертов, нет никаких доказательств хакерских действий того сорта, которыми занимается Россия, или даже активного использования соцсетей. (Напротив, в Азии и Австралии китайская сторона активно работает в соцсетях)", - пишет издание.

4. "А как же те машины для голосования в Техасе, меняющие голоса?"

Издание поясняет: при досрочном голосовании некоторые избиратели в Техасе столкнулись с тем, что их голос незаметно уходил другому кандидату.

Издание сообщает, что штаты и местные органы власти мало что сделали для модернизации этой и другой техники. "А во многих округах используются старые, небезопасные сайты для регистрации избирателей", - предостерегает автор.

5. "Риск киберсюрприза"

"Не потребуется много усилий, чтобы во вторник воспрепятствовать голосованию в ряде важных колеблющихся округов", - отмечает издание.

Например, возможна атака на системы регистрации избирателей, и люди, придя на участки, обнаружат, что не смогут проголосовать. "Удар по электросетям, в результате которого погаснет свет на избирательных участках, или просто намеренные сбои в системах транспорта могут понизить явку и повлечь за собой обвинения в манипуляциях", - пишет издание.

А в среду кампания слухов о возможных манипуляциях может посеять сомнения в честности результатов выборов.

6. "Недостающие улики".

"В 2016 году улики, свидетельствующие о масштабе российских операций в соцсетях, стали явными лишь спустя несколько месяцев после выборов", - пишет газета. По мнению авторов, так может произойти и после текущих выборов. Грин предостерегла: "Мы не научились вести мониторинг соцсетей в реальном времени".

Источник: The New York Times

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541412060
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