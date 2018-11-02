Казахстан запустит спутники на ракете Илона Маска. На кой Елбасы "Байтерек"?

18:42 05.11.2018

Запуски будут произведены в Калифорнии.



Казахстан планирует запустить два спутника из Калифорнии на ракете-носителе "Falcon 9", передает корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК Марата Нургожина.



"Более 150 инженеров прошли стажировку на заводах Европы, Англии и России. И они работают здесь, в Казахстане, и мы создали свою третью космическую систему научно-технологического значения. Если все будет нормально, 19 ноября мы запускаем два спутника в Калифорнии на ракете-носителе Falcon 9. И как-раз мы апробируем все разработки наших инженеров и конструкторов в космосе. Они получат летную историю и позволят коммерциализировать и создавать уже здесь собственные спутники, в первую очередь, это замещающие спутники связи, которые перейдут на смену действующим аппаратам", - сказал Марат Нургожин на международном инновационном форуме "Digital Bridge" в Астане.

По его словам, космическая наука в Казахстане не стоит на месте.



"Наши институты разрабатывают достаточно много серьезных устройств, которые позволяют на земле использовать космические технологий - это и космическая связь, и спутниковая навигация. Хочу сказать, что в этом году мы завершаем строительство сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов весом до 6 тонн. В прошлом году мы ввели специальное конструкторско-технологическое бюро", - рассказал вице-министр.

Falcon 9 - семейство одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжелого класса серии Falcon американской компании SpaceX (основатель - Илон Маск). Falcon 9 состоит из двух ступеней и использует в качестве компонентов топлива керосин марки RP-1 (горючее) и жидкий кислород (окислитель).



Falcon 9 используется для запусков геостационарных коммерческих спутников связи, научно-исследовательских космических аппаратов, грузового космического корабля Dragon в рамках программы Commercial Resupply Services по снабжению Международной космической станции.