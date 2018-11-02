 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Аршавин покинул казахстанский "Кайрат"
20:58 05.11.2018

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, который последние несколько лет выступал за "Кайрат" из Алматы, покинул клуб. Срок действия контракта 37-летнего форварда с казахстанской командой истек, и соглашение продлено не будет.

11 ноября "Кайрат" планирует устроить звездному россиянину церемонию проводов перед матчем чемпионата страны против "Шахтера" из Караганды.

Напомним, за время проведенное в "Кайрате" Аршавин записал на свой счет 30 голов и 37 голевых передач.

Вероятнее всего, теперь спортсмен вернется в петербургский "Зенит", где займет пост в администрации клуба.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541440680
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