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ОДКБ подобрали госсекретаря. Генсеком организации может стать глава Совбеза Белоруссии Станислав Зась
23:53 05.11.2018

Владимир Соловьев, Елена Черненко, Дина Марганова, "Коммерсантъ", 4 ноября

Как стало известно ‘’Ъ’’, в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсуждается назначение ее генсеком государственного секретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася. Окончательное решение лидеры стран альянса примут 8 ноября. Интрига вокруг этого назначения заключается в том, что на освободившийся пост претендует Армения, благодаря которой эта вакансия образовалась.

В Астане 8 ноября главы стран-членов ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан) соберутся на сессию Совета коллективной безопасности. Ожидается, что будет поставлена точка в вопросе назначения нового руководителя секретариата ОДКБ. Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна (глава армянского правительства недавно подал в отставку и сейчас работает с приставкой и. о.) Арман Егоян на днях заявил, что тема генсека "однозначно будет обсуждаться" в столице Казахстана.
Дипломатические источники ‘’Ъ’’ в трех странах организации говорят, что с большой долей вероятности новым генсеком на следующие три года станет представитель Белоруссии.

Вакансия, напомним, образовалась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь полтора года из предусмотренных уставом трех лет. Процедуры отзыва господина Хачатурова, которого на родине обвиняют в узурпации власти, были завершены 2 ноября. В этот же день и. о. генсека стал российский представитель Юрий Семериков, ранее работавший заместителем генсека.
Как рассказал один из собеседников ‘’Ъ’’, изначально обсуждался вариант, предполагавший назначение господина Семерикова исполняющим обязанности на полтора года - то есть на срок, который не доработал Юрий Хачатуров.
Однако, по словам источника, было принято решение назначить полноценного руководителя секретариата. При этом, говорит он, решено руководствоваться принципом ротации. Согласно ему, после Армении генсека должна назначать следующая за ней по алфавиту Белоруссия.

Наиболее вероятным кандидатом на пост генсека информированный источник ‘’Ъ’’ назвал государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася. 54-летний генерал-майор Зась с 4 ноября 2015 года возглавляет белорусский Совбез и хорошо знаком с работой ОДКБ: он по должности входит в Комитет секретарей советов безопасности (КССБ) альянса.
Господин Зась в 1985 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, в 1996-м - Военную академию Белоруссии, а в 2005 году - Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. Служил на разных должностях в вооруженных силах, а в августе 2008 года был назначен заместителем госсекретаря белорусского Совбеза.
Называя Станислава Зася наиболее вероятным претендентом на пост генсека ОДКБ, собеседник ‘’Ъ’’ подчеркнул: последнее слово будет за лидерами стран-членов организации.

Отметим, оба предыдущих генсека ОДКБ до прихода в организацию работали секретарями Совбезов своих стран. Николай Бордюжа (возглавлял секретариат ОДКБ с 2003 по 2017 год) возглавлял российский Совбез в 1998-1999 гг., а сменивший его Юрий Хачатуров руководил армянским Совбезом с октября 2016 года и до своего назначения генсеком ОДКБ в апреле прошлого года.
Армения, отметим, рассчитывала предложить своего представителя на пост генсека вместо отозванного господина Хачатурова. Об этом в интервью ‘’Ъ’’ заявлял Никол Пашинян: "Не имеет значения, какая фамилия у генсека. Он должен, как и предназначалось, быть представителем Армении в течение всего срока".

В Ереване исходили из того, что имеют право выдвинуть другого кандидата, поскольку устав организации определяет трехлетний мандат генсека, тогда как Юрий Хачатуров отработал только половину. С такой позицией согласились не все. Собеседники ‘’Ъ’’ поясняли, что в уставе ни слова не говорится о том, что в случае досрочного отзыва своего назначенца та или иная страна может автоматически заменить его другим своим представителем.
В итоге разные стороны стали трактовать устав в свою пользу. Армения настаивала на праве назначить нового генсека, а другие члены альянса, в числе которых собеседники ‘’Ъ’’ называли Россию и Казахстан, высказывались в пользу ротации.

Судя по недавнему заявлению главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна, Ереван готов проявить гибкость по вопросу генсека. Во всяком случае, комментируя эту тему прессе 2 ноября, господин Мнацаканян отметил, что если будет предложен другой кандидат, то Армения рассмотрит вопрос его эффективности на этом посту (цитата по "Спутник Армения").

Источник - kommersant.ru
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