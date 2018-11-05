Россия отправилась за китайским "куском пирога", - А.Башкатова

07:16 06.11.2018

В эпоху протекционистских войн бизнес рассчитывает на снятие барьеров



В Шанхае стартовала Китайская международная выставка импортных товаров – "первое в мире событие национального уровня, полностью посвященное импорту". Россию представят около 100 компаний – прежде всего из агросектора. Как рассказал "НГ" бизнес-омбудсмен Борис Титов, российские предприниматели рассчитывают в первую очередь на снятие торговых барьеров. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал защищать интересы иностранных компаний в Китае.



С 5 по 10 ноября в Шанхае проходит Первая китайская международная выставка импортных товаров (China International Import Expo). Почетным гостем объявлена Россия. С трехдневным визитом в Шанхай прибыл премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В ЭКСПО примут участие свыше 2800 компаний более чем из 130 стран и регионов мира.

По словам посла РФ в КНР Андрея Денисова, Россию представят 93 компании. Всего участников с российской стороны (вместе с теми, у кого презентации не планируются) будет более 130, сообщало РИА Новости. Большинство российских участников – сельскохозяйственные компании. У РФ будет один общий обширный павильон, но страна этим не ограничится.



На выставке организованы семь отраслевых павильонов: электроника и бытовая техника; потребительские товары; автомобильная промышленность; высокие технологии; агропромышленный комплекс и сельскохозяйственная продукция; медицинское оборудование и фармацевтика; торговля и услуги. Россия, как следует из слов посла, участвует во всех павильонах, кроме бытовой техники/электроники и автомобильной промышленности.



Посол КНР в РФ Ли Хуэй ранее заявил журналистам, что Шанхайское ЭКСПО – "первое в мире событие национального уровня, полностью посвященное импорту". "Участие в данном событии не только даст компаниям РФ "кусок пирога" китайского рынка, но и позволит им продемонстрировать всему миру свои лучшие товары на расширенной площадке", – сказал он.



У Китая большие долгосрочные планы по привлечению импорта. "Согласно прогнозам, объем импортированных Китаем товаров и услуг в ближайшие 15 лет превысит 30 трлн долл. и 10 трлн долл. соответственно", – заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия Шанхайского ЭКСПО.



Немаловажную роль в развитии торговых отношений должны сыграть специальные зоны свободной торговли (ЗСТ), созданные в КНР. Ранее замглавы канцелярии по внешним связям правительства Шанхая Фу Цзихун рассказал журналистам, что первой такой зоной стала созданная в Шанхае в 2013 году экспериментальная ЗСТ, которая существенно отличается от обычных экономических зон, направленных на стимулирование экспорта и импорта.



В этой зоне, по словам Фу Цзихуна, разрабатываются прежде всего "политические инновации", специальные политические установки и инструменты, направленные на дальнейшее расширение политики внешней открытости и на либерализацию торговли, на апробацию социально-экономических реформ. Шанхайская ЗСТ воспринимается центральным правительством КНР как "огород": "то, что выращивают в этом огороде, можно потом распространять на другие регионы". И теперь по всему Китаю насчитывается 11 экспериментальных зон.



Как пояснил Фу Цзихун, к "политическим инновациям", в частности, относится разработка списка определенных ограничений и запретов для деятельности резидентов зоны в ряде секторов и отраслей. Тем самым предполагается, что любая инвестиционная деятельность, которая не подпадает под эти ограничения, может беспрепятственно внедряться и развиваться. "Кроме этого, в отношении зарубежных компаний разработаны льготные условия", – добавил он.



Отвечая на вопросы "НГ", Фу Цзихун уточнил, что в последние годы список ограничений сократился со 100 до 80 с лишним пунктов. "И в последние годы мы уделяем большое внимание развитию торговли услугами", – сказал он.



Опрошенные "НГ" бизнесмены и экономисты указывают на взаимовыгодность сотрудничества, надеются на снятие по итогам Китайской импортной выставки существующих барьеров и предупреждают о необъятности рынка КНР.



"Мы ожидаем, что будет снята часть запретов на импорт российской сельскохозяйственной продукции, в первую очередь курятины, а также смягчены запреты на молочную продукцию. Эти вопросы давно прорабатывались экономическими ведомствами двух наших стран", – сказал "НГ" бизнес-омбудсмен, председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.



По его словам, "целый ряд российских брендов будет представлен китайским потребителям, причем некоторые из них впервые", при этом "в первую очередь перспективы есть у продуктов питания, воды, алкоголя – это те товары, по которым у нас есть конкурентные преимущества". Как говорит Титов, кроме того, в случае смягчения ограничений на поставки пшеницы, муки и сахара "есть серьезные перспективы по этим позициям, потому что по их производству Россия также конкурентоспособна на глобальной арене".



Смягчение барьеров должно быть взаимным. Как уточнил бизнесмен, если России интересно снятие ограничений по некоторым видам сельхозпродукции, то "Китаю интересно снижение барьеров на импорт машиностроительной продукции".



"Россия может получить часть пирога, но нужно понимать, какую именно, – обратил внимание Титов. – Внутренний российский рынок примерно в 10 раз меньше по размеру, чем китайский. И наши "национальные чемпионы" теряются в масштабах рынка Поднебесной". "Другое дело, что наши товары могут занимать интересные и маржинальные ниши на рынке КНР – например, это премиальные экологически чистые товары", – пояснил он. Кроме того, по словам Титова, глобальная задача сотрудничества РФ и КНР – "создание совместных производственных цепочек".



Россия получила "уникальный шанс свести напрямую российских поставщиков продукции и китайских покупателей", пояснил, в свою очередь, член генерального совета "Деловой России" Александр Сучков. В то же время, чтобы выйти в Китай с российской продукцией, предприниматели, по его словам, "должны учитывать специфику рынка, продукт должен быть интересен потребителю и конкурентоспособен по цене", а "при высокой конкуренции, которая сложилась на китайском рынке, достичь этого очень непросто". Так что доступ к китайскому рынку – мощный стимул заняться собственной конкурентоспособностью.



"Мы очень хотим увидеть после выставки вход российских продуктов питания на полки китайских супермаркетов, так как сейчас доля российских продуктов в сегменте импортных товаров на полках супермаркетов КНР крайне низка. Надеюсь, что по итогам выставки будут разработаны решения по упрощению сертификации продуктов питания, и закупщики китайских сетей будут работать напрямую с производителями", – говорит Сучков.



"Традиционно на таких выставках заключаются стратегические контракты, контракты на сотрудничество, продажу и покупку продукции. Это событие не станет исключением. Скорее всего будет заключено множество различных контрактов между российскими и китайскими компаниями", – ожидает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.



"Одна из важных проблем выхода на китайский рынок для российских компаний, особенно небольших, – недостаток знаний о рынке, его особенностях и тенденциях, потребительских предпочтениях, которые влияют на спрос, – поясняет доцент кафедры торговой политики Российского экономического университета Елена Майорова. – Для китайского рынка часто требуется адаптировать название продукта, его потребительские характеристики. Мероприятия, запланированные в рамках выставки, позволят не только развить деловые связи, но и изучить эти вопросы".



В понедельник на открытии выставки председатель КНР Си Цзиньпин уверил: "Мы намерены снижать таможенные пошлины, упрощать таможенные процедуры, сокращать импортные издержки, ускорять развитие новых форм и моделей торговли, включая развитие трансграничной интернет-торговли". Он продолжил: "Мы намерены формировать благоприятный бизнес-климат мирового уровня… Мы намерены защищать законные права и интересы иностранных предприятий, решительно бороться с нарушениями законных прав иностранных предприятий, в частности, с нарушением прав интеллектуальной собственности".



"Все страны должны придерживаться политики открытости, со всей решимостью выступать против протекционизма и одностороннего подхода, повышать степень открытости как в двустороннем, так и многостороннем формате, продвигать интеграцию экономик всех стран в целях построения мировой экономики открытого типа", – заявил Си Цзиньпин.



Как при этом сказал премьер РФ Дмитрий Медведев, "мы приветствуем нацеленность китайских коллег на долгосрочное партнерство и создание торговых связей, которые выгодны всем участникам". "Сегодня перед нами стоят общие задачи – найти новые источники роста мировой экономики, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям. А это, к сожалению, реальность современного мира, современной мировой экономики, и мы не можем на это закрывать глаза", – заявил Медведев.



Шанхай – Москва

Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

5.11.2018