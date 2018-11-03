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Выборы в США: чем они закончатся и что изменится для Трампа и России. Три сценария, - ВВС
07:52 06.11.2018

К победе в ранее республиканских Штатах вплотную подошли представительницы меньшинств
Промежуточные выборы в США обещают побить рекорды по явке и преподнести сюрпризы. Их итог станет определяющим для оставшихся двух лет президентства Дональда Трампа и отразится на возможном исходе "российского расследования", а также на карьере спецпрокурора Роберта Мюллера.

Выборы уже стартовали - в 35 из 50 штатов началось досрочное голосование, еще 15 избирательных участков откроются через несколько часов. Пока же демократы с экранов телевизоров продолжают обещать "экономику для людей", а республиканцы пугают зрителей "социалистическими" настроениями оппонентов. 44-й президент США Барак Обама ни на день не прекращает участие в избирательных митингах, 45-й - Дональд Трамп - не отстает и порой успевает провести два или даже три выступления.

Исход волеизъявления станет четким ответом: кого именно поддерживают в большей своей массе граждане США - сторонников снижения налогов, высылки иммигрантов и строительства стены с Мексикой или борцов за права женщин и сексуальных меньшинств, противников массовых депортаций и адептов контроля за оборотом огнестрельного оружия.

Согласно исследованию компании SSRS, проведенному по заказу телеканала Си-эн-эн, за демократов собираются проголосовать 55% избирателей. Разрыв с республиканцами больше 10% - поддержать партию президента Дональда Трампа готовы 42% респондентов. Более того, по данным SSRS, работу самого Трампа одобряют только 39%, а 55% опрошенных ею недовольны. При этом в большинстве штатов разрыв между соперничающими кандидатами составляет пару процентов, показал опрос New York Times.

Результаты выборов преподнесут сюрпризы, которыми славится американская политика. Итоги голосования способны ударить по обеим политическим партиям, а также по внешней и внутренней политике США с неожиданной силой.

Так уже было раньше: в 1994-м году, во время правления Билла Клинтона, из-за накала страстей вокруг обвинений в коррупции и общего курса его правительства, демократы утратили 40-летний контроль над палатой представителей, власть ушла к республиканцам.

В 2006-м году, в президентство Джорджа Буша-младшего, весь фокус промежуточных выборов свелся к вопросам войны и мира. Внешним раздражающим фактором стала растущая непопулярность иракской военной кампании, внутренним - то, как именно Белый дом справлялся с последствиями урагана Катрина. Этого оказалось достаточно для идеального политического шторма, который стоил республиканцам большинства в палате представителей.

Русская служба Би-би-си просчитала три возможных сценария развития событий выборов-2018, каждый из которых может изменить положение дел не только в США, но и в мире.

Сценарий 1: Демократы получают большинство в палате представителей, республиканцы сохраняют за собой сенат
При такой комбинации у Белого дома возникнут неизбежные сложности с принятием законодательных инициатив, которые требуют одобрения обеих палат парламента.

Хорошая новость для Трампа: он по-прежнему может рассчитывать, что сенаторы с большой вероятностью одобрят выдвинутых им кандидатов на важные государственные должности. В частности, президент сможет спокойно выдвигать любую кандидатуру на должность постоянного представителя США в ООН - его или ее, скорее всего, утвердят.

Какими будут первые решения демократов (анонсированные лидером нынешнего меньшинства палаты представителей Нэнси Пэлоси шаги):

внесение сексуальной и половой ориентации в Акт о защите гражданских прав. По версии нынешней администрации, пол определяется свидетельством о рождении человека, но не его самоидентификацией;
принудительное обнародование налоговых деклараций Трампа;
возможная рассылка повесток не только членам администрации Трампа, но и представителям больших технологических корпораций, влияние которых в США сейчас не менее сильно, чем влияние нефтедобывающих компаний. Интересовать законодателей будут исключительно деловые и личные отношения чиновников и представителей частного сектора с их коллегами из России
Риски для демократов при подобной расстановке сил: по словам эксперта Брукингского института, профессора Алины Поляковой, вполне вероятно, что "российское расследование" станет настолько важным для палаты представителей, что законодатели станут уделять меньше внимания вопросам собственных избирателей и это может пребольно ударить по ним в 2020-м году, во время очередных выборов.

Сценарий № 2: Победитель забирает все. Большинство в Сенате и в Палате - у Республиканской партии

От этого сценария выигрывает в первую очередь администрация Трампа. Это усиливает позиции и республиканцев в целом, и президента лично. Последние два года партия переживала заметный раскол: Трамп публично критиковал республиканских сенаторов и конгрессменов, те отвечали ему взаимностью.

Первые шаги победителей:

возможная отмена гарантированного конституцией США гражданства по "праву земли" - согласно 14-й поправке, все дети иммигрантов, рожденные в США, автоматически получают американское гражданство;
ужесточение законодательных норм по отношению к "мечтателям" - детям иммигрантов-нелегалов, привезенных в страну в юном возрасте;
отмена программы медицинского страхования для малообеспеченных Obamacare;
президент имеет все шансы наконец-то получить от Конгресса деньги на строительство стены между США и Мексикой.
В случае победы республиканцев важным пунктом в повестке дня останется предполагаемое российское вмешательство в выборы, но его, вероятно, отделят от предполагаемого сговора предвыборного штаба Трампа с Кремлем. Разговоры о возможной вовлеченности в этот процесс членов администрации президента, не говоря уже о нем самом, стихнут. Идею об импичменте Трампа аккуратно похоронят.

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По словам Ричарда Вайца, руководителя центра военного и политического анализа Института Хадсона, вполне возможно, что если республиканцы победят, президент уволит министра юстиции США Джеффа Сешнса и будет настаивать на увольнении заместителя генпрокурора Рода Розенстайна, курирующего "российское расследование". В этом случае президент будет себя чувствовать более уверенно и защищенно, чтобы взять да и прикрыть расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

Сценарий №3: Джекпот. Демократы получат большинство в обеих палатах

При подобном сценарии президент США становится "хромой уткой" - так происходило со многими руководителями Белого дома, политическая принадлежность которых была полярной законодательному большинству.

Рассчитывать на сотрудничество законодательного собрания и администрации, которая, скорее всего, будет ветировать большинство инициатив конгресса, не стоит.

Первые шаги демократов:

более масштабное расследование возможного сговора команды Трампа с Кремлем и вмешательства иностранного государства в выборы 2016 года;
возможная попытка импичмента действующего президента;
смягчение политики в отношении цепной иммиграции, "мечтателей", взрослых нелегальных мигрантов;
изменения социальной политики в отношении выдачи пособий
Также может быть усилен санкционный режим в отношении России на законодательном уровне.

Алина Полякова настаивает: сценарий "голубого" джекпота - наименее реалистичный из всех трех. По ее словам, он покажет изменения в политической демографии, когда традиционно республиканские штаты начинают поддерживать демократических кандидатов и наоборот. Эти выборы не расскажут многое о грядущих президентской гонке-2020, но продемонстрируют температуру и погоду в стране, а также отношение жителей к президенту Трампу.

Наталка Писня, Сергей Горяшко

Источник - bbc.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541479920
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