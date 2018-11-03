Выборы в США вышли на обвинительную прямую, - К.Белянинов

08:33 06.11.2018

Демократы и республиканцы готовятся к переделу власти в Конгрессе



Во вторник в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, по итогам которых станет ясно, какая из двух политических партий получит контроль над Палатой представителей. Одновременно решится судьба 33 мест в Сенате, в 36 штатах пройдут выборы губернаторов, будет избрано почти 7 тыс. депутатов местных законодательных собраний. Имени Дональда Трампа нет ни в одном бюллетене, однако сам президент США считает голосование "референдумом о доверии" ему лично. При этом он уже дал понять, что не намерен брать на себя ответственность за возможное поражение республиканцев. С подробностями - корреспондент "Ъ" в Вашингтоне Кирилл Белянинов.



Последние дни перед выборами ознаменовались острой схваткой между двумя президентами - действующим и бывшим. Дональд Трамп успел посетить штаты Монтана, Флорида, Джорджия, Теннесси, Огайо, Индиана и Миссури, впрочем, предпочитая выступать именно в тех округах, где он уверенно победил на выборах 2016 года. Это небольшие городки, где подавляющее большинство составляет белое население, не имеющее высшего образования, с уровнем доходов ниже среднего. Выступая перед своими избирателями, Дональд Трамп повторял, что благодаря усилиям его администрации в США отмечен "небывалый рост экономики", а возможная победа демократов будет означать возвращение к "бедности, хаосу и росту преступности".



"Вы не будете давать спички поджигателю, и вы не будете предоставлять власть злобной банде леваков. А это именно то, чем стали демократы,- заявил он во время одного из выступлений.- Они очень быстро превратят нашу страну в Венесуэлу, а дела в Венесуэле обстоят не очень хорошо, ребята".



Своего предшественника Барака Обаму Дональд Трамп обвинил в приверженности "социализму" и поощрении "нелегальной иммиграции", заодно усомнившись в прогнозах социологов, утверждающих, что демократы получат контроль над Палатой представителей. "Я не думаю, что "синяя волна" (цвет Демократической партии.- "Ъ"), о которой все говорят, и правда существует,- отметил глава Белого дома, выступая в штате Теннесси.- Но лучше будет, если вы пойдете и проголосуете. В противном случае я буду выглядеть не очень хорошо".



В свою очередь, Барак Обама в своих выступлениях предпочитал говорить о "занимающих высшие посты" республиканцах, которые "постоянно, откровенно и бесстыдно лгут" простым американцам. "Не дайте себя обмануть,- призвал Барак Обама во время выступления в городке Гэри, штат Индиана.- Потому что они вас грабят, отвлекая всякими заявлениями. Они говорят: "Смотрите, смотрите! Караван беженцев!" И в это время дают налоговые льготы своим друзьям-миллиардерам. Они говорят: "Смотрите, смотрите! Еще какой-нибудь ужас!" И в это время отбирают у вас право на медицинское страхование".



Согласно американским политическим традициям, бывшие президенты в течение как минимум нескольких лет после ухода в отставку не участвуют в избирательных кампаниях и стараются не выступать с критикой своих преемников. Однако на этих выборов ставки оказались настолько высоки, что экс-президент решил нарушить правила. Выступая в минувшие выходные в Чикаго, Барак Обама прямо обвинил президента Трампа, членов его администрации и представителей Республиканской партии, контролирующих обе палаты Конгресса, в коррупции.



"Они обещали, что займутся искоренением коррупции в Вашингтоне,- напомнил он предвыборные обещания команды Трампа.- Вместо этого им предъявлено такое количество судебных исков и обвинительных заключений, что этого хватило бы на футбольную команду".



Республиканцы, впрочем, имеют собственные претензии к Дональду Трампу. По данным вашингтонского издания Politico, спикер Палаты представителей Пол Райан лично звонил президенту, призывая его отказаться от резкой антииммигрантской риторики и сделать упор на экономических успехах его администрации.



Республиканцы опасаются, что тактика, выбранная президентом без согласования с руководством партии, может лишить их голосов в крупных городах и пригородах, зачастую населенных иммигрантами.

"Трамп узурпировал эти выборы,- пожаловался изданию высокопоставленный республиканец, комментируя антиммигрантские инициативы президента.- Мы ждали совсем не этого". В этой ситуации Дональд Трамп дал понять, что не намерен брать на себя ответственность за возможное поражение республиканцев.



По оценкам социологов, агрессивная риторика Дональда Трампа уже привела к тому, что явка на выборах может стать рекордной за последние десять лет. Только к началу этой недели досрочно проголосовали почти 34 млн американцев. В большинстве колледжей и университетов страны студенты заявили о готовности 6 ноября массово покинуть занятия и отправиться на избирательные участки.



В последние два месяца все социологические службы США заявляли, что на этих выборах демократы могут получить большинство в Палате представителей - для этого им нужно дополнительно выиграть 23 места. Но уже за несколько дней до голосования оценки стали куда более осторожными.



Никого не должно удивить, если демократы выиграют только 19 мест, и никто не должен удивляться, если они выиграют 51 место,- уточнил основатель социологического портала FiveThirtyEight Нейт Силвер.- И то, и другое вполне возможно".



В последние недели республиканцы, отстававшие от своих оппонентов на 8–10 пунктов, несколько сократили разрыв. Кроме этого, социологи напоминают, что накануне президентских выборов 2016 года все без исключения опросы предсказывали победу Хиллари Клинтон, а исход борьбы за президентское кресло решили всего лишь 107 тыс. голосов из более чем 120 млн проголосовавших американцев. "Мы готовы к любым результатам голосования",- признал сенатор-демократ Крис Ван Холлен.



За день до выборов телекомпания CBS, проводящая собственные опросы, опубликовала два возможных сценария. Согласно наиболее вероятному, демократы получат 225 мест в Палате представителей (напомним, что для получения большинства достаточно 218 голосов).



Как уточнил глава социологической службы CBS Энтони Салванто, "допустимая погрешность" в исследовании составляет 13 мест. Так что у республиканцев также есть возможность сохранить большинство в нижней палате, но только в том случае, если им удастся мобилизовать своих избирателей и обеспечить явку сторонников в крупных пригородах.



Исход борьбы за Сенат, похоже, не вызывает сомнений ни у демократов, ни у республиканцев. "Мы не только сохраним большинство, но и завоюем новые места",- сообщил телеканалу Fox News вице-президент Национального комитета сенаторов-республиканцев Том Тиллис, напомнив, что 10 сенаторов-демократов ведут избирательные кампании в штатах, проголосовавших в 2016 году за Дональда Трампа.



Всего в ходе промежуточных выборов должны быть переизбраны 26 сенаторов-демократов и 9 республиканцев.



То, что исход выборов будет зависеть только от явки, понимают представители обеих партий, не жалеющие средств на привлечение внимания к предстоящему голосованию.



В минувшее воскресенье бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, уже пожертвовавший более $100 млн в поддержку демократов, потратил еще $5 млн на телерекламу в последние два дня перед выборами. Первый из оплаченных им предвыборных роликов появился в самой рейтинговой в США телепрограмме "60 Minutes" в воскресном эфире телеканала CBS. Остальные транслировали все ведущие каналы в вечернем прайм-тайме в понедельник.



Газета "Коммерсантъ" №203 от 06.11.2018, стр. 6