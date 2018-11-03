За взятку в 115 тысяч евро задержан первый замакима Мангистауской области Казахстана Амангалиев

08:39 06.11.2018

За взятку в 115 тысяч евро задержан первый замакима Мангистауской области

Амангалиев подозревается в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.



Первого заместителя акима Мангистауской области Серика Амангалиева арестовали, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мангистауского областного суда.



По информации ведомства, 3 ноября 2018 года в 18.40 в аэропорту Актау сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции был задержан Амангалиев. У него были обнаружены и изъяты денежные средства в общей сумме 115 000 евро (больше 48 млн тенге).

Стоит отметить, что Амангалиев подозревается в совершении особо тяжкого коррупционного преступления против интересов государственной службы и государственного управления.



"Постановлением специализированного следственного суда Актау 5 ноября ходатайство Следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции о санкционировании меры пресечения в виде "содержания под стражей" в отношении Амангалиева Серика сроком на два месяца удовлетворено", - говорится в сообщении суда.



По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 366 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.