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|Астана. Задержан гендиректор Казнацкомпании "КазМунайГаз" Кулмурзин
09:30 06.11.2018
Генерального директора АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) Куандыка Кулмурзина задержали в Астане, передает КазТАГ.
"К. Кулмурзин водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции Астаны 2 ноября", – подтвердили в ИВС ДП Астаны в пятницу.
Генеральным директором ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдері" Куандык Кулмурзин был назначен год назад – 12 октября 2018 года.
Куандык Сагиндыкович Кулмурзин родился 1 сентября 1959 года. В 1982 году окончил нефтяной факультет Казахского политехнического института им. В. И. Ленина в г. Алма-Ате, в 2002 году получил диплом Казахского гуманитарно-юридического университета Астаны по специальности "Юриспруденция".
С 1984 года работает в нефтегазовой сфере. В 1997 году принят на работу в ЗАО "ННК "Казахойл" (затем в ЗАО "НК "КазМунайГаз"), где до 2005 года трудился на различных руководящих должностях в системе переработки нефти и сбыта нефтегазопродуктов. Участвовал в разработке разделов стратегии развития нефтегазового сектора Казахстана.
В 2005 году принят на работу в АО "Торговый дом "КазМунайГаз" на должность директора департамента реализации нефтепродуктов и развития розничной сети.
С 2010 года работал на государственной службе в Министерстве нефти и газа РК на должности директора Департамента развития нефтяной промышленности РК.