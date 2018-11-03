Бесконечная реформа. Кыргызское ГАИ опять реорганизуют, - Кыргыз Туусу

09:43 06.11.2018

В результате реформ будет создана новая служба



Вчера президент Сооронбай Жээнбеков встретился с директором Центра политико-правовых исследований, руководителем экспертной рабочей группы по реформированию подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность, Тамерланом Ибраимовым. Во встрече принял участие секретарь Совета безопасности КР Дамир Сагынбаев.



По информации Тамерлана Ибраимова, рабочая группа провела 6 заседаний, ознакомилась с учебными подразделениями МВД КР, изучила работу Военно-врачебной комиссии. В результате была выработана стратегия по реформированию подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность, проект плана мероприятий по реализации пилотного проекта создания Патрульной милиции в Бишкеке и перечень потребностей, необходимых для реализации I этапа реформы подразделений, обеспечивающих дорожную безопасность.



По его словам, будет создано новое подразделение патрульной милиции в результате слияния подразделений ГУОБДД и патрульно-постовой службы. Функциональные обязанности будут несколько видоизменены. Патрульная милиция будет отвечать не только за безопасность на дорогах, а в целом за общественную безопасность на закрепленных территориях. Патрульные милиционеры будут находиться в постоянном движении, с тем, чтобы патрулировать закрепленную за ними территорию и выявлять нарушения, а также проводить профилактические мероприятия.



Президент Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность экспертной рабочей группе за проделанную работу, отметив, что поддерживает выработанную стратегию и проект плана мероприятий, и считает возможным начать работу по их реализации.



Кроме того, Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость установления повышенной заработной платы, социального пакета и возможности карьерного роста для сотрудников планируемой патрульной милиции, с тем, чтобы минимизировать коррупционные проявления и риски на их службе.



Источник: газета "Кыргыз Туусу" №85 от 06.11.2018 / стр. 3

Автор: Т. Исхаков