Не-е-спеша-а-а... Елбасы и эстонский премьер Ратас торжественно открыли Astana Hub

10:02 06.11.2018

Президент Казахстана открыл Astana Hub

Мы все знаем, как мир быстро меняется - Назарбаев.



В столице проходит церемония официального запуска технопарка Astana Hub с участием Президента Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz.



"Я искренне рад приветствовать вас в нашей стране, в нашей молодой гостеприимной столице. Хотел бы поблагодарить премьер-министра Эстонии Юри Ратаса за то, что вы принимаете участие. И всех зарубежных гостей наших, которые приняли участие в открытии международного технопарка IT-стартапов Astana Hub", - отметил в своем приветственном слове глава государства.



По его словам, это мероприятие является важным и актуальным для Казахстана в условиях четвертой промышленной революции.



"Мы все знаем, как мир быстро меняется: интернет, искусственный интеллект, блокчейн активно проникают во все сферы человеческой жизни. Цифровизация стала одним из ключевых факторов развития и конкурентоспособности государства", - сказал Президент.

Он уточнил, что ядром инновационной экосистемы станет Astana Hub.



"Участникам технопарка будут предоставлены налоговые и другие льготы. На его базе создан институт менторства. Сегодня я ознакомился с работой лаборатории стартап-компаний, представленных здесь. Это сильно впечатляет и радует. Если бы не было ЭКСПО, не было бы этих зданий, я собирался специально построить большой корпус, чтобы развивать там стартапы наших молодых. Но теперь мы используем готовые здания после успешного проведения ЭКСПО в нашей стране", - поделился Назарбаев.



Глава государства напомнил, что основная задача оказать содействие и помочь умным талантливым способным ребятам.



"Мы всесторонне поддерживаем частные инициативы, школы программирования, олимпиады по робототехнике и киберспорту. Сегодня уже есть молодые люди, которые самостоятельно вышли на международный рынок - это Рустем Абдибеков, Алена Ткаченко, Олжас Сапиев, Арман Сулейменов", - отметил Президент.

По его словам, важной составляющей реализации стартап идей является финансовая поддержка.



"Думаю, что правительство и фонды будут активно поддерживать талантливых ребят. Ну и нашему бизнесу, крупным госкомпаниям и соцобъектам надо поддержать, заключить договора с ребятами, чтобы коммерциализировать их работу. За этим премьер-министр будет следить", - заключил Нурсултан Назарбаев.

Татьяна Ковалева