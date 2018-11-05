Приказ Трампа – мигрантов брать живьем! - В.Щербаков

10:44 06.11.2018 "Я не говорил, что надо стрелять", – подчеркнул 2 ноября с.г. президент США Дональд Трамп, спеша тем самым опровергнуть возникшие у многих опасения насчет того, что он фактически дал "добро" направляемым к южной границе страны военным открывать огонь на поражение по пытающимся прорваться на территорию Соединенных Штатов мигрантам. При этом Трамп пояснил, что если мигранты будут бросать в американских военных или пограничников камни, как они это делали в отношении мексиканских военных, то "они будут подвергнуты заключению на длительные сроки".



Напомню, на пресс-конференции 1 ноября, проходившей в Белом доме, его хозяин отметил, что дал своим подчиненным указание: "Если они начнут бросать камни, как они это делали в отношении мексиканских военных и полицейских, то считайте, что это винтовка". Проще говоря, это означало: если в вас кинули камень, то считайте, что по вам произвели выстрел из винтовки. А что военный должен делать в ответ на открытый по нему огонь? Правильно, открыть ответный огонь. Вот все и забеспокоились, в том числе и отставные высокопоставленные военные.



АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ



В частности, известный отставной четырехзвездный генерал Мартин Демпси, ставший в 2011 году восемнадцатым по счету председателем Комитета начальников штабов ВС США, написал в Твиттере: "Наши военнослужащие, мужчины и женщины, готовы достойно встретить любую угрозу, поскольку они лучше натренированы, лучше оснащены и имеют лучших командиров. Нерасчетливое же решение отправить (на южную границу США. – В.Щ.) и так перегруженных солдат и морпехов будет иметь еще более серьезные последствия, если они применят силу, несоразмерную той угрозе, с которой столкнутся. Но они не сделают этого".



Генерал Демпси имеет полное право говорить от имени американской армии, поскольку в отличие от Дональда Трампа, он и его семья знают о тяготах и лишениях воинской службы, а также о традициях ВС США не из газет, телепередач или кино. Сам Мартин Демпси отдал армии 41 год, пройдя все ступени карьерной лестницы ВС США вплоть до наивысшей, а все его дети (включая дочерей) либо служили в армии, либо служат в ней до сих пор. Так что не особо удивительно, что у генерала быстро появилась масса сторонников: за три дня более 27 тыс. пользователей отметили его "твит" как "понравился", почти 8,5 тысяч – ретвитнули его, а более 1,1 тысячи – прокомментировали, преимущественно поддержав Демпси.



В свою очередь Гил Керликовски, занимавший в 2014-17 годы пост руководителя Таможенно-пограничной службы США (крупнейшее правоохранительное ведомство Министерства внутренней безопасности США), подчеркнул в интервью Associated Press, что военные не смогут остановить людей, которые в поисках убежища соберутся на пунктах пограничного контроля, тогда как пограничные патрули без особых проблем отловят тех, кто пересечет американскую границу незаконно.



"Я считаю, что это политический трюк, а также бесполезная трата ресурсов военных и средств налогоплательщиков", – отметил Гил Керликовски, подчеркнув, что "использование регулярной армии для этой цели – огромная ошибка". "Я вижу в этом не что иное, как попытку со стороны президента повлиять на итоги промежуточных выборов", – резюмировал бывший "главный пограничник" Америки.



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"Клекочущие орлы" сопровождают афроамериканских школьников

на занятия. Литл-Рок, штат Арканзас, 1957 год. Фото с сайта army.mil

Господин Керликовски тоже знает, о чем говорит: он несколько десятилетий проработал в Минюсте и полиции, а также возглавлял президентское Управление по обеспечению национальной политики контроля за наркотиками и, как уже было отмечено, Таможенно-пограничную службу. Кстати, в последней должности ему пришлось в 2014 году противостоять серьезному всплеску притока мигрантов из Центральной Америки, но его подчиненные вполне справились и без привлечения регулярной армии.



Активно осудили слова и действия президента США и многие другие видные американские деятели, а также представители общественности и СМИ. И все это – в кульминационный момент предвыборной гонки, от результатов которой, по мнению экспертов, зависит не только то, сохранится ли прежним курс Белого дома, но и то, сохранит ли его нынешний глава свое место вообще (в случае проигрыша, многие предрекают ему импичмент!).



В итоге Трампу пришлось срочно успокаивать своих сограждан – избирателей. Но, пытаясь успокоить общественность и экспертов, Верховный Главнокомандующий, как представляется, напротив еще больше запутал ситуацию, поскольку его новые указания противоречат тем инструкциям, согласно которым американские военные должны действовать на территории Соединенных Штатов.



АРМИЯ – ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАРОДА!



Дело в том, что согласно действующим до сих пор Закону о мятежах (Insurrection Act), подписанному президентом Томасом Джефферсоном 3 марта 1807 года, и так называемому Закону поссе комитатус (Posse Comitatus Act), подписанному президентом Ратерфордом Хейсом 18 июня 1878 года, американским Вооруженным силам и Национальной гвардии в момент подчиненности последней федеральным властям запрещено брать на себя полицейские функции и применять силу в отношении гражданских лиц на территории США, исключая территорию и объекты, которые являются федеральной собственностью (например, территория военной базы).



Исключение – нападение внешнего врага, когда в стране вводится военное положение, крупный мятеж и ряд иных особых ситуаций, при которых Конгресс может дать президенту право применить регулярную армию на территории страны (например, угроза распространения или применения на территории США ядерного или радиологического оружия, когда запросить содействия Пентагона может даже Генеральный прокурор). При этом данные ограничения не распространяются на Береговую охрану, которая, будучи "де-факто" видом военной службы, в мирное время "де-юре" подчиняется Министерству внутренней безопасности.



После разрушительных последствий урагана "Катрина", когда гражданские службы оказались, мягко говоря, не на высоте, а также после начала войны с террором Белый дом предпринимал попытки подправить законы с тем, чтобы предоставить президенту США больше прав на использование регулярной армии в пределах национальных границ. После длительной борьбы это удалось сделать в 2006 году Джорджу Бушу младшему, но через два года все поправки были аннулированы.



В итоге сегодня военные, даже оказывая поддержку гражданским властям в наведении порядка, не имеют права осуществлять аресты вне территории или объектов, находящихся в федеральной собственности, а также не имеют права предпринимать вне таких территорий или объектов активные действия по ограничению движения каких-либо транспортных средств, проведению обыска и т.п. Все, что они могут, так это оказывать консультационные услуги, предоставлять транспортные средства и медицинскую помощь, выполнять инженерные работы, вести наблюдение (и то с ограничениями) и т.п. Поэтому, как подчеркивает Скотт Андерсон из Брукингского института, пока Конгресс не примет специальное решение, американские военные не могут применять силу в отношении гражданских лиц на территории страны, в том числе применять силу против незаконных мигрантов, пытающихся незаконно прорваться или уже прорвавшихся на ее территорию.



ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА



Однако, как показывает история Соединенных Штатов, лишь чрезвычайные обстоятельства, такие как природные или техногенные катаклизмы, крупные эпидемии, либо масштабные терракты или мятежи, с которыми не могут справиться службы безопасности и правопорядка и Нацгвардия, могут послужить причиной более активного использования всей силы и мощи американской армии на территории США.



В частности, именно масштабность так называемого Лос-Анджелесского бунта 1992 года, в ходе которого погибли более 60 человек, ранения получили более 2,3 тыс. человек, а нанесенный ущерб достиг 1 млрд долларов, заставила президента Джорджа Буша старшего воспользоваться упомянутыми законами и направить для наведения порядка 1-ю дивизию морской пехоты и 7-ю пехотную дивизию ВС США. В итоге порядок был наведен, а количество арестованных превысило 12 тыс. человек.



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Военнослужащие 2-й бригадной боевой группы 4-й пехотной

дивизии СВ США учатся разгонять протестующих, применяющих

"коктейли Молотова". Фото с сайта army.mil

Менее известен другой случай, имевший место в городе Литл-Рок, штат Арканзас, в 1957 году. После решения Верховного суда США от 1954 года, признавшего незаконным сегрегацию детей в школах, власти ряда южных штатов и руководство ряда школ отказывались соблюдать его и по-прежнему сохраняли школы "только для белых". Так, руководство центральной средней школы Литл-Рок и ее белые ученики отказались допустить для обучения в ней девять юных, как сейчас принято говорить, афроамериканцев. Более того, губернатор штата Орвал Фобус приказал разместить у школы подразделения Нацгвардии, бойцы которой, примкнув штыки, не пропустили афроамериканцев в школу и даже, по некоторым сведениям, запугивали некоторых из них. По воспоминаниям одной из учениц, звучали крики с предложением устроить линчевание.



По решению федерального судьи губернатор Фобус убрал Нацгвардию от школы, но и после этого "девятка из Литл-Рока" не смогла начать обучение. Не помогло даже полицейское сопровождение. И тогда в ситуацию, которая получила уже международный резонанс, вмешался президент Дуайт Эйзенхауэр. И хотя, как утверждают злые языки, он лично сам был не против сегрегации, но как глава государства должен был защитить закон.



Как и подобает закаленному в огне Второй мировой войны генералу армии, Эйзенхауэр быстро перевел в федеральное подчинение всю 10-тысячную Нацгвардию Арканзаса, после чего большую ее часть демобилизовал, а для обеспечения порядка и в качестве сопровождения девятерым школьникам он направил в город 1200 (!) десантников из прославленной 101-й воздушно-десантной дивизии. "Клекочущие орлы" (прозвище 101-й вдд) сопровождали учеников в школу и, рассредоточившись по ее помещениям и вокруг нее, обеспечивали порядок и безопасность. Никто из бывших обидчиков и не подумал дернуться. Десантникам даже штыки примыкать не потребовалось…



Однако караван мигрантов – это совершенно иной случай, не являющийся (по крайней мере, пока) серьезной угрозой для нацбезопасности США, а потому переброшенные на южную границу подразделения и части регулярной армии могут лишь строить заграждения, вести разведку и наблюдение, ремонтировать технику и оборудование, обеспечивать связью, транспортными средствами, а также медицинскими и иными услугами гражданские службы правопорядка и безопасности и местное население.



Именно так и сказал министр обороны США Джеймс Мэттис журналистам, сопровождавшим его 28 октября с.г. во время перелета в Чехию: "На границе мы решаем задачу, которую мы называем военной поддержкой гражданских властей, – сказал глава Пентагона, отметив, что действия на южной границе сравнимы с тем, как действуют военные, оказывая помощь гражданским властям во время стихийных бедствий. – Мы готовим приказы, и мы уже перебрасываем стройматериалы, 30 защитных заграждений и все остальное, что может понадобиться". Шла речь и о медицинском обеспечении, а также о предоставлении авиатранспортной поддержки. Однако Мэттис при этом затруднился ответить, какие права получит военное командование в этой ситуации, сказав, что в Вашингтоне этот вопрос "прорабатывают". После этого, как мы знаем, непосредственный начальник министра – президент Трамп – успел дать два разных варианта ответа на вопрос о том, что должны делать американские солдаты, если в них полетят камни.



ЕСЛИ НАДО – ПОШЛЕМ БОЛЬШЕ СОЛДАТ



В этой связи возникает вопрос о том, а какие же конкретно подразделения направили к южной границе? Ведь от этого зависит и характер действий американских военных. Список откомандированных подразделений и частей известен, он опубликован в СМИ. Его анализ заставляет сделать весьма неоднозначные выводы.



В глаза сразу же бросается значительное количество инженерно-саперных, медицинских и транспортных подразделений, а также наличие ряда авиационных подразделений и таких специальных подразделений, как, например, штаб и штабная рота 505-й бригады военной разведки. По идее, это должно подтвердить слова того же министра Мэттиса о том, что переброшенные к границе военные будут преимущественно заниматься установкой заграждений, медобеспечением, наблюдением, перевозками и т.п. Однако есть и некоторые нюансы.



Во-первых, от 82-й воздушно-десантной дивизии в состав "борцов с караваном" выделен почему-то 2-й штурмовой вертолетный батальон, который оснащен вертолетами UH-60M "Блэк Хок" в штурмовом варианте, а не 3-й транспортный вертолетный батальон, который решает сугубо транспортные задачи и оснащен адаптированными под них вертолетами "Чинук" и "Блэк Хок". Впрочем, утверждают, что, дескать, именно штурмовые "Блэк Хоки" оснащены современными средствами обнаружения, позволяющими эффективно засекать нарушителей границы ночью и в плохую погоду.



Во-вторых, в район границы перебрасывается 89-я бригада военной полиции СВ США, дислоцированная в техасском Форт-Худе и ведущая свою историю со времен Вьетнамской войны. Причем перебрасывается она, вполне возможно, в полном составе. Если это так, то численность военных полицейских в районе границы может составить несколько тысяч человек. Хотя, если перебрасываются только подразделения, размещенные в самом Форт-Худе, то это около 1 тыс. человек. Что, правда, тоже немало.



В-третьих, в район операции перебрасываются штабные подразделения еще одной бригады (16-й) и двух батальонов военной полиции, что может являться косвенным признаком наличия у американского руководства планов по наращиванию численности подразделений СВ США в этом районе. По крайней мере, президент Трамп уже как-то обмолвился, что "в случае чего" численность группировки регулярной армии и Нацгвардии здесь может быть доведена до 15 тыс. человек.



Пока же, как сообщил 30 октября глава Северного командования ВС США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки четырехзвездный генерал Терренс О"Шонесси, для встречи каравана мигрантов решено отправить 5239 военнослужащих (при этом он указал, что это не предел и при необходимости к границе отправят еще больше бойцов). Если сюда добавить более 2 тыс. нацгвардейцев, полицию и пограничников, то сила получается весьма внушительная. Создается ощущение, что встречают не караван с мигрантами, пусть и многочисленный, а полноценную армию колумбийских наркобаронов. Смогут ли командиры обеспечить порядок и дисциплину всей этой разношерстной компании и не допустить превышения военнослужащими силы при осложнении ситуации?



Представители Пентагона, впрочем, уже поспешили сообщить, что привлекаемый к операции личный состав проходит тщательный инструктаж и подготовку, а личное оружие будет разрешено носить только тем, кому это положено в мирное время и вне базы. Однако надо понимать, что если многим военнослужащим оружие в мирное время на территории базы и тем более вне ее носить не положено, то это как раз разрешено военнослужащим военной полиции, коих, как было указано выше, в район границы перебрасывается весьма немало. Оружие остальных военных, как указали в Пентагоне, должно быть уложено в специальные ящики (контейнеры) и будет храниться в специальных местах под охраной. Правда, если вдруг ситуация в районе операции серьезно ухудшится, то безоружным американским военным придется сломя голову бежать в места складирования ящиков с личным оружием, чтобы хотя бы защитить себя от разъяренной толпы. Успеют ли они?



Впрочем, и это еще не все "цветочки" антикараванной операции Пентагона.



Как сообщило 31 октября издание Military Times, военное командование больше обеспокоено не тем, какой отпор переброшенные к границе подразделения получат от мигрантов, а тем, что члены местной "неподконтрольной вооруженной милиции" и боевики действующих по обе стороны границы банд и наркокартелей попытаются напасть на подразделений Армии и Нацгвардии с целью завладеть оружием, боеприпасами и различной техникой. В частности, как указывает Military Times, военные упоминают о примерно 200 "самостийных" вооруженных милиционерах, которые на свой лад наводят порядок в районе границы и ранее, как сообщалось, уже крали имущество Нацгвардии. Боятся американские военные и своих сограждан, которые будут поддерживать мигрантов и также могут предпринять какие-то агрессивные действия.



В этой связи возникает вполне резонный вопрос – так, может, во избежание всяких провокаций и кражи оружия "милиционерами" не надо направлять регулярную армию к границе для решения задачи, с которой вполне может справиться и Таможенно-пограничная служба, как об этом говорит ее бывший начальник?



Есть тут и другой момент: если американские солдаты в ответ на бросаемые им в лицо камни должны теперь, как сказал их Верховный Главнокомандующий, только арестовывать обидчиков, но ни в коем случае не стрелять в ответ, то не приведет ли это к потере престижа американских Вооруженных сил в целом? Ведь если все увидят, что в американских солдат можно кидать камни и не получать в ответ даже гранаты со слезоточивым газом или резиновые пули (а их у регулярной армии попросту нет!), то весь мир поймет, что ужасная американская военная машина – это красиво раскрашенный и донельзя забюрократизированный бумажный тигр, бояться которого совсем не стоит. Вот тут-то и начнется, как говорится, активный закат Америки вручную…



5.11.2018



Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Источник - независимая газета

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