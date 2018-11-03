Турдуназир Бекбоев назначен управляющим делами президента и правительства Киргизии

11:03 06.11.2018

Турдуназир Бекбоев назначен управляющим делами президента и правительства Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба главы государства.



До настоящего времени Бекбоев работал в должности заведующего отделом политики госуправления и организационно-инспекторской работы Аппарата президента КР.



Прежний управделами Туруспек Коеналиев был освобожден 25 октября согласно поданному заявлению.