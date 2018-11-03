Судим-рядим... В Узбекистане создан "Международный арбитражный центр"

11:41 06.11.2018

В качестве арбитров в центре наряду со специалистами-гражданами Узбекистана также могут привлекаться иностранные квалифицированные арбитры



Власти Узбекистана создают первый в стране международный арбитражный центр, соответствующее постановление президента республики Шавката Мирзиеева опубликовано на правительственном интернет-портале.



В июле Мирзиеев подписал закон "О торгово-промышленной палате (ТПП) Республики Узбекистан" в новой редакции, предусматривающей создание международного арбитражного суда при ТПП. Закон вступил в силу с 10 октября.



"Согласиться с предложением торгово-промышленной палаты и Министерства юстиции Республики Узбекистан о создании Ташкентского международного арбитражного центра при Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан со статусом негосударственной некоммерческой организации", - говорится в тексте постановления.



В соответствии с документом, решения арбитров центра подлежат исполнению на территории Узбекистана в порядке, предусмотренном законодательством для исполнения решений третейских судов, а также международными договорами. При этом по соглашению сторон при разрешении споров также может применяться иное право, в том числе иностранного государства.



В качестве арбитров в центре наряду со специалистами-гражданами Узбекистана также могут привлекаться иностранные квалифицированные арбитры, для них не требуется получение разрешений на право трудовой деятельности на территории страны, говорится в тексте документа.



Мирзиеев также поручил ТПП в течение месяца завершить разработку проекта "О международном коммерческом арбитраже" и типового закона ЮНИСТРАЛ (Комиссии ООН по праву международной торговли) "О международном торговом арбитраже". С 1 апреля в Узбекистане вступил в силу экономический процессуальный кодекс, предусматривающий механизм признания решений иностранных судов и арбитражей.



В начале и середине 2000-х годов ряд иностранных инвесторов - американская Newmont Mining, израильская Metal-Tech, британская Oxus и российская МТС - заявляли о неправомерном вмешательстве в свою деятельность налоговых и правоохранительных структур республики и обращались в международный арбитраж с исковыми требованиями к правительству Узбекистана.



При этом в ряде случаев правительство Узбекистана не предоставило письменное согласие на арбитражное разбирательство, ссылаясь на отсутствие существующей нормативно-правовой базы.