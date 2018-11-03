Индия перевооружит свою армию на новые АК-103. "Калаш" - это сила!

12:48 06.11.2018

Индия договорилась о производстве автоматов Калашникова



Россия и Индия договорились о заключении соглашения, которое позволит создать в республике совместное предприятие по производству 650 тыс. автоматов "Калашников" АК-103.



Межправительственное соглашение о создании совместного предприятия концерна "Калашников" и индийского государственного оборонного объединения Ordnance Factory Board (OFB) будет подписано до конца 2018 года, сообщает Livefist.



Новые автоматы постепенно заменят индийские винтовки INSAS и AK-47, распространенные в индийской армии.



В соответствии с условиями СП, "Калашников" и OFB будут в первую очередь производить АК-103 для Минобороны. Позже заказы могут быть оформлены для других индийских ведомств, в том числе для местной полиции. После этого оружие может быть направлено на экспорт.



СП также предполагает совместную разработку и производство нового огнестрельного оружия.



В октябре Россия приступила к выполнению контракта на поставку Индии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, при этом расчет за системы будет произведен в рублях или рупиях.



Текст: Алина Назарова