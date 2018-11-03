Таджикистан предложил поставлять питьевую воду Сареза Арабским Эмиратам. Воздушно-капельным путем?

13:30 06.11.2018

Таджикистан предлагает Объединенным Арабским Эмиратам наладить поставки своей воды в эту ближневосточную страну, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в понедельник.



"Данное предложение озвучил глава Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Фаррух Хамрализода в конце прошлой недели на встрече с послом ОАЭ в РТ (с резиденцией в Астане) Мухаммадом Ахмад ал-Джобиром.



Как сообщает пресс-служба Госкоминвеста, в этой связи Хамрализода призвал к созданию необходимой инфраструктуры для поставок сельскохозяйственной продукции и питьевой воды из Таджикистана в ОАЭ.

Напомним, налаживание поставок пресной воды, в частности, за счет водных ресурсов Сарезского озера, ранее уже неоднократно предлагалось таджикскими властями другим странам.



Впервые с таким предложением выступил глава РТ Эмомали Рахмон на встрече с президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом в 2017 году. Тогда был подписан проект по прокладке крупной водопроводной трубы из Таджикистана в Иран, длиною в 600 км., предполагавший перекачку воды из таджикского озера Сарез в иранскую провинцию Хорасан.

Аналогичное предложение президент Таджикистана выдвигал в конце прошлого года в ходе своего визита в Иорданию руководству этой страны.

"Около 60 процентов пресной воды региона Центральной Азии формируются в Таджикистане. Для прокачки нефти и газа в мире построены сотни тысяч километров трубопроводов, а почему бы не построить трубопровод по прокачке пресной воды из Таджикистана в Иорданию", - отметил тогда в своем выступлении глава РТ.