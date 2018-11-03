Марифат Давлатова - художница, рисующая обнаженных женщин в Таджикистане

13:55 06.11.2018

Наргиза Рыскулова

Би-би-си



25-летняя Марифат Давлатова пишет картины в стиле ню. Ее узнают на улицах, ей пишут угрозы в социальных сетях и отказывают в финансировании из-за содержания работ. Марифат живет в Таджикистане, и в этом году с третьего раза ей впервые удалось выставить свои портреты таджикских женщин в Душанбе.



"Мне часто пишут: "Не рисуй таджикских женщин обнаженными, это наши сестры или матери - мы не хотим их видеть такими". Но это не чьи-то сестры или матери, они в первую очередь женщины и не нужно их присваивать", - говорит Марифат - художница, выросшая в Душанбе.



Марифат пишет с натуры: все ее модели - знакомые девушки. На большинстве ее картин они полуобнажены, часто - в национальных таджикских костюмах.



"В первый раз я писала свою знакомую обнаженной, потому что просто хотела показать ей и другим девушкам, насколько она красивая со всеми своими несовершенствами", - рассказывает Марифат.



Ее искусство идет вразрез с таджикскими патриархальными традициями: в книге, весной изданной министерством культуры страны, содержатся рекомендации, как следует одеваться девочкам и женщинам от семи до 70 лет - как в повседневности, так и по случаю праздника. Отдельный раздел посвящен тому, как одеваться не надо, - к примеру, носить сильно обтягивающую одежду, черные платки, хиджабы, а также декольте или мини-юбки.



В соцсетях Марифат пишут сообщения с угрозами и оскорблениями, обвиняя ее в самопиаре и ненависти к таджикскому народу. Однако уезжать из Таджикистана она не собирается.



По словам Марифат, ее с детства вдохновляли иллюстрации к восточным сказкам и стихам Омара Хайяма. Отец художницы - музыкант, ставивший дочери студийные записи "Битлз", мать - программист, в прошлом - чемпионка по стрельбе из лука. "Я благодарна своим родителям за то, что они вырастили меня свободной", - говорит она. У Марифат две сестры: одна, как и отец, занимается музыкой, вторая - финансист.



В 10 лет Марифат записалась в кружок живописи, после школы поступила на специальность дизайнера-модельера в Технологический университет Таджикистана. Она меняла университеты, вовсе бросала учебу, а потом снова к ней возвращалась.



"Мне не нравилось, что нас учили только академической живописи и заставляли ходить в неудобной форме, которая абсолютно не давала самовыражаться", - вспоминает Марифат.



По стипендиальной конкурсной программе она поступила в школу современного искусства в Вене - там же два года назад прошла ее первая выставка. Особенный успех имела картина "Взгляд невесты" с изображением девушки, которую родители заставили выйти замуж. Марифат предложили за нее 3000 долларов, но она не захотела продавать картину, считая ее своим талисманом.



После той выставки она впервые столкнулась с критикой от соотечественников - ей писали: "Не позорь нас, убери своих голых женщин", что лишь укрепило желание Марифат работать в этом стиле.



Этой осенью ей впервые удалось организовать свою выставку в Душанбе. Дважды выставка срывалась из-за содержания работ: сначала ей отказали в финансировании, позже в предоставлении выставочного зала. Коллекцию из 24 картин в конце концов удалось выставить в одном из самых дорогих отелей города.



"До этого меня просили убрать некоторые из картин, но я чувствовала, что это неправильно и нечестно, потому что я хочу изображать женщин свободными, а сама подчинюсь цензуре", - говорит Марифат.



По словам художницы, она рассчитывала, что на выставку придут только знакомые, однако она оказалась успешной, и ей удалось продать пять картин.



Родители поддерживают Марифат, но, несмотря на относительную демократичность, придерживаются принятых в таджикском обществе канонов.



"С 14 лет мне всегда говорят: "Ты девочка, поэтому держи свое мнение при себе, - рассказывает она. - Родители отговаривали меня выставлять работы в стиле ню, беспокоились, говорили, что я таджичка и мусульманка. Но ведь искусство не имеет религии".



Для Марифат живопись - способ тихого протеста. Однако с недавних пор она меняет лица своих натурщиц, чтобы не подвергать их опасности. Она рассказывает, что была шокирована количеством угроз и оскорблений в ее адрес.



"Я не знала, что у нас столько темных людей в стране. Мне написали, что я ночная бабочка, меня надо отправить на виселицу или зарезать, если я не уберу свои картины. Люди не выбирали выражений", - говорит она. Оскорбления пишут и женщины, самое мягкое - совет поскорее выйти замуж.



"Когда я увидела отрицательную реакцию и лицемерие, с которым относятся к моим работам, я поняла, что моя выставка - это протест против общества, где уличные домогательства - это норма, а обнаженное женское тело - нет", - говорит Марифат.



Художница сама сталкивалась с домогательствами - год назад ее остановили на улице двое мужчин, отобрали телефон и позвонили сами себе, таким образом пытаясь выяснить телефон Марифат. "Я позвала на помощь, мимо прошел сначала мужчина, а потом и женщина с ребенком, никто из них ничего не сказал", - рассказывает она. - "Вне зависимости от того, как ты одета, тебя могут ущипнуть за задницу или обнять за талию, если ты вдруг оказалась одна. При этом смотреть на обнаженные тела, на картины те же мужчины находят оскорбительным".



Помимо живописи Марифат работает в новом проекте, занимающимся арт-терапией - вовлечением в искусство людей с инвалидностью. Уезжать из Таджикистана она пока не собирается и планирует новую выставку, где также будут работы в стиле ню.



"Для меня важно продолжать писать, я делаю это не чтобы заработать, а чтобы выразить себя как художник. Я не собираюсь останавливаться, потому что кто-то написал "Я тебя зарежу", - говорит Марифат.