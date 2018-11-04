WhatsApp убивает казахстанский Kaspi Bank

14:54 06.11.2018

В МВД Казахстана напомнили об ответственности за распространение слухов о банкротстве Kaspi Bank

"Жители страны в очередной раз через WhatsApp стали получать ложную аудиозапись о якобы банкротстве Каспи банка. В этой связи прошу жителей страны не поддаваться провокации, эта рассылка не имеет ничего общего с действительностью"



В МВД Республики Казахстан прокомментировали рассылку в соцсетях информации о банкротстве Kaspi Bank, передает Kazakhstan Today.

"Жители страны в очередной раз через WhatsApp стали получать ложную аудиозапись о якобы банкротстве Каспи банка. В этой связи прошу жителей страны не поддаваться провокации, эта рассылка не имеет ничего общего с действительностью", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации законодательством страны предусмотрена уголовная ответственность.

"Все причастные к рассылке будут установлены и понесут наказание", - подчеркнули в МВД.