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Кок-Жайлау: за и против. Продолжаются бурные дебаты о строительстве горного курорта над Алма-Атой
14:58 06.11.2018

В Алматы прошли общественные слушания по экологическим вопросам строительства.

Открытая площадка, организованная управлением туризма и внешних связей Алматы, по вопросу строительства горнолыжного курорта Кок-Жайлау собрала как сторонников, так и противников проекта, передает корреспондент Total.kz.

Открывая встречу, руководитель управления туризма и внешних связей Алматы Максат Кикимов отметил, что на этой встрече будут рассматриваться только экологические аспекты строительства.

"Мы сталкиваемся с проблемой загрязнения плато из-за отсутствия сервисных услуг - урн для мусора, общественных туалетов, выделенных мест отдыха. Мы тоже переживаем за окружающую среду, за природу. Хотим содержать урочище в цивилизованном состоянии, чтобы оставить для наших потомков. Помимо этого, сегодня на плато нет профессиональных инструкторов и спасателей, отсутствует возможность оказания экстренной медицинской помощи", - заявил представитель городского акимата.

В начале слушаний, собравшимся предложили выбрать председателя и секретаря. Голосование проводилось по мандатам, которые получили пять сотен алматинцев, прошедших регистрацию. Из-за того, что желающих поучаствовать в слушаниях было значительно больше, в зале началась небольшая неразбериха. Однако, большинством голосов председателем был выбран Нурлан Жазылбеков, а секретарем - Александр Братенков и слушания продолжились.

Далее по регламенту начались выступления спикеров. Эксперты рассмотрели темы транспорта, логистики, новых рабочих мест. Елена Ерзакевич - независимый эксперт по транспорту отметила, что технические документы представлены на проект горнолыжного курорта, а речь идет, скорее, о строительстве горного курорта. Также она представила независимое заключение гидрогеолога, о расчете рисков для мелких реки на месте застройки.

Общественный деятель Мухтар Тайжан, в свою очередь, рассказал о позитивных изменениях проекта, но отметил, что в обществе есть недоверие.

"Я вижу как изменился проект, но тут большое недоверие. Нельзя ли было от общественности включить людей, которым доверяют. Это должен быть горнолыжный курорт, а не деревня для богатых", - заявил Тайжан.

Так как в зале присутствовали и сторонники, и противники проекта, некоторые заявления спикеров откровенно "захлопывались" или "закрикивались". В то же время, установленные регламентом три минуты на выступление, устраивали далеко не всех.

"Недавно мы работали с маленькой деревней из Германии, где проходили общественные слушания, которые длились 4 дня. 3 минуты это насмешка, что я свои сотни замечаний в 3 минуты уложу?", - возмутился руководитель "Зеленого спасения" Сергей Куратов.

Противники строительства Кок-Жайлау в своих выступлениях заявляли о том, что данные слушания нельзя признать легитимными, так как в зале присуствуют студенты и госслужащие, которые якобы "хлопают по указке". Глава Almaty Mountain Resorts Наиль Нуров парировал эти замечания.

"Студенты такие же граждане, такие же алматинцы. Им тоже важен этот вопрос", - заявил Нуров.

Известный артист Мурат Мутурганов в своем выступлении призвал алматинцев быть снисходительнее друг к другу.

"Я наблюдал за проектом со стороны и в этом году, к сожалению, понял, что многие, не разбираясь в теме, подхватили идею противостояния", - посетовал Мутурганов.

Президент Казахстанской ассоциации франчайзинга Бекнур Кисиков предложил посмотреть на проект Кок-Жайлау с точки зрения развития бизнеса.

"Как представитель МСБ я выступаю за развитие бизнеса, за большой поток туристов. Я хочу, чтобы это было с наименьшими потерями для экологии. Дискуссия жаркая, но не негативная. Люди высказывают свои мнения. Я даже рад видеть такое горячее обсуждение", - рассказал Бекнур Кисиков.

Журналист Вадим Борейко в своем выступлении сделал акцент на селеопасности.

"Нет ни слова о том, как застройка Кок-Жайлау отразится на селях. На Шымбулаке был сель, когда содрали верхний покров, который смыл трактор в Малую Алматинку. Непонятно как будут эвакуировать людей, если там будет сель. Сель не перевалит гребень, но он будет составлять не менее 1,5 миллиона кубометров", - высказал свои опасения Борейко.

Председатель Координационного совета ветеранов локальных конфликтов Мурат Абдушукуров считает, что новый курорт нужен городу.

"Это новые рабочие места, если на Кок-Жайлау будут работать 500-600 человек. Я выступаю за то, что строительство должно быть под контролем общества. Такие слушания надо проводить чаще и не будет вопросов у народа", - отметил он.

Продюсер Дана Рыскельдинова хочет, чтобы родной город развивался.

"Касательно застройки Кок-Жайлау, я - "за". У Алматы есть потенциал, тем не менее, куда сейчас везти гостей нашего города? Почему мы не можем создать условия для наших детей, для их развития. Как сейчас приятно ездить на Коктобе, когда все уже сделали там", - заявила Рыскельдинова.

Во время выступлений спикеров, регламент неоднократно нарушался. К примеру, известному режиссеру Ермеку Турсунову не дали закончить и одной фразы. Противники застройки неоднократно выкрикивали что-то из зала, поднимали плакаты с лозунгами, подбегали к столу с председателем слушаний. В середине мероприятия начался флешмоб, который был прерван службой безопасности.

После четырех часов слушаний, порядок в зале был окончательно нарушен, люди стали вырывать друг у друга микрофон и выкрикивать бессвязные фразы. Организаторы решили, что пора заканчивать мероприятие. Всех, кто не успел высказаться, попросили подать письменные заявки в секретариат управления туризма и внешних связей.

Так как велась постоянная видеозапись слушаний, желающие могут опротестовать выступление любого из спикеров, также в письменной форме. Собирать предложения и замечания алматинцев в акимате будут в течение 5 дней.

Напомним, что по результатам предыдущих общественных слушаний, проект Кок-Жайлау был серьезно оптимизирован. Площадь застройки сократили до 21 тысячи квадратных метров. Теперь проект называется "горным парком", в котором планируют две зоны - долину с гостиницей и рестораном и природный парк с пешими маршрутами и палаточным городком. В урочище также хотят создать искусственный водоем.

Кроме того, аким Алматы Бауыржан Байбек однозначно заявил, что никакой частной собственности на Кок-Жайлау не будет и этот проект - на особом контроле. Согласно планам разработчиков, строительство планируется начать в 2020 году, его ориентировочная стоимость 200 миллионов долларов США.

04 ноября 2018,

Источник - total.kz
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