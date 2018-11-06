Тайны Виндзорского двора – о подковерной борьбе вокруг английского трона, - В.Прохватилов

15:01 06.11.2018

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 06.11.2018



За влияние на Елизавету II борются могущественные силы



В последний день октября британская Daily Mirror сообщила, что королева Великобритании Елизавета II планирует через три года передать бразды правления своему старшему сыну принцу Чарльзу. Королева намерена отойти от дел в возрасте 95 лет, пишет издание, сделав своего старшего сына регентом.



Сообщается также, что королева и принц Чарльз проводят конфиденциальные встречи, что Чарльз получает копии всех документов, с которыми работает его мать. Сама Елизавета, пишет газета, намерена сделать все, чтобы не допустить сбоев в работе государственного аппарата в случае ее преждевременной кончины или болезни.



Сообщение Daily Mirror заслуживает доверия: это своего рода анонс готовящейся к публикации книги королевского корреспондента Роберта Джобсона Charles at 70: Thoughts, Hopes And Dreams ("Чарльз в 70: Размышления, надежды и мечты").



Британские верхи сегодня разобщены, и королевская семья, равно как и королевское окружение, не могут быть в стороне от противоречий, раздирающих английский истеблишмент.



Известная поговорка, что английская королева царствует, но не правит, неверна. Британский монарх обладает большой реальной властью. Однако еще значительнее его скрытое влияние, причем не только на территории Соединенного Королевства и Британского Содружества, но даже в бывшей британской колонии, Соединенных Штатах, превратившейся в единственную мировую сверхдержаву. Поэтому за влияние на Елизавету II, за возможность подойти к ней максимально близко борются могущественные и подчас темные силы.



Еще недавно плодились слухи, будто Елизавета намерена объявить наследником престола не сына Чарльза, а внука Уильяма. Все последние годы британские таблоиды утверждали, что королева устала от скандалов, в которые ее втягивают Чарльз и его супруга Камилла Паркер Боулз, и намерена передать трон своему внуку. Однако в прошлом году Елизавета II неожиданно изменила решение и, если верить все тем же таблоидам, назвала своим наследником принца Чарльза. Сообщение Daily Mirror со ссылкой на книгу королевского корреспондента переводит эти слухи в разряд фактов.



Причина изменения решения королевы, считают некоторые источники, в том, что принц Уильям слишком сблизился с финансовыми магнатами лондонского Сити. Еще в 2005 году Уильям прошел стажировку в лондонских банках, причем основное время своей практики он провел в крупнейшем британском банке HSBC Holdings Plc. Помимо HSBC на честь заполучить на практику наследника английского престола претендовали такие крупнейшие банки, как Merrill Lynch, JP Morgan Cazenove, NM Rothschild и другие. Однако принц Уильям выбрал HSBC и в дальнейшем не порывал контактов с этим вторым по величине банком в мире.



Миноритарными акционерами HSBC (с правом участия в выборе совета директоров) являются крупнейшие в мире американские инвестиционные фонды BlackRock и Vanguard, поддерживающие глобальную политику ФРС США, вошедшую с некоторых пор в противоречие с курсом правительства Великобритании и Букингемского дворца. Это, скорее всего, и явилось причиной того, что принц Уильям не оправдал бабушкиных надежд. Однако интересы лондонского Сити, проводником которых, похоже, стал Уильям, никуда не делись, как и ожесточенная подковерная борьба вокруг английского трона, жертвами которой могли стать персонажи из ближнего круга Елизаветы II.



Речь в данном случае идет о череде странных происшествий с лицами из ближайшего окружения королевы. Так, 19 сентября 81-летняя Мэри Моррисон, фрейлина и камеристка Елизаветы II, упала с лестницы, как пишет Daily Mail, и сломала лодыжку. Когда королева и ее камеристка спускались по лестнице в бальную залу замка Балморал, где проходила коктейльная вечеринка для гвардейцев замковой охраны, Мэри Моррисон потеряла равновесие и упала, чуть не сбив Елизавету II с ног, "пролетев в нескольких дюймах от нее", как сообщает источник издания.



Пострадавшую камеристку королевы доставили в больницу в городе Абердин, где рентгеновское обследование диагностировало у нее перелом. Несмотря на сильную боль, фрейлина вернулась к королеве, которая была "шокирована и обеспокоена", и сопровождала Елизавету, ковыляя на костылях. Довольно странно, что Букингемский дворец отказался прокомментировать этот инцидент, сообщив лишь, что королева шокирована и взволнованна. Это не первый инцидент с участием достопочтенной Мэри Моррисон, которая служит королеве уже 60 лет. В 2010 году, когда она подъезжала на своей машине к Виндзорскому замку, из асфальта поднялись стальные стержни системы защитного барьера и вонзились в днище автомобиля, заклинив коробку передач. Как сообщила все та же Daily Mail, мисс Моррисон поехала вперед, получив разрешение дежурного офицера, но тот по неизвестной причине нажал на кнопку, управляющую стальными стержнями, и поднял их. Машина пошла на утилизацию, а Мэри Моррисон отделалась ушибом грудной клетки. Букингемский дворец и в том случае отказался комментировать инцидент с участием мисс Моррисон, отмолчавшись, как и в инциденте с ее падением с дворцовой лестницы. Был ли наказан дежурный офицер, по вине которого Мэри Моррисон могла погибнуть, было ли это покушением на убийство или просто несчастным случаем, неизвестно. Не сообщалось даже, было ли проведено расследование этого странного инцидента.



Если случай 8-летней давности с определенной натяжкой еще можно списать на техническую неисправность, то как объяснить внезапную потерю равновесия жилистой и выносливой фрейлиной, которая нашла в себе силы вернуться во дворец на костылях, несмотря на травму и сильную боль? Лестница, ведущая в бальный зал замка Балморал, имеет два пролета. Первый, ведущий из дворцовых кулуаров, весьма длинный, но не слишком крутой. Если кто-то поскользнется и упадет, то просто сползет на несколько ступенек без особого вреда для себя. А вот чтобы "пролететь" по ступеням, как сообщил источник издания, нужен сильный толчок. Вход на лестницу из бального зала не виден, поэтому можно представить ситуацию, когда некто сильно толкнул старую фрейлину, оставшись незамеченным не только гвардейцами охраны, но и королевой, которая шла впереди Мэри Моррисон и не видела, что творится у нее за спиной.



Определенный интерес у конспирологов может вызвать тот факт, что достопочтенная Мэри Моррисон проживает в скандально известном теперь городке Солсбери, который является ее родовым гнездом. Отец мисс Моррисон майор Джон Грэнвилл Моррисон, первый барон Маргадайл, в свое время даже был депутатом от Солсбери в палате общин, а сама камеристка королевы принимает активное участие во всех значимых общественных мероприятиях в Солсбери.



Служить королеве Елизавете II в последние годы стало смертельно опасным занятием. Так, 9 апреля 2015 года под колесами самосвала погибла директор Королевской коллекции произведений искусства Мойра Джемилл, когда она ехала на велосипеде на работу в Сент-Джеймский дворец. Чернокожий водитель самосвала Джемс Кватиа был оправдан присяжными. А водитель грузовика, который 16 августа 2018 года насмерть задавил Питера Фишера, гинеколога Елизаветы II, когда тот так же, как и Мойра Джемилл, ехал на велосипеде на работу в королевский дворец, даже не был задержан полицией.



Возвращаясь к драматическому падению фрейлины Елизаветы II с лестницы замка Балморал, заметим, что если оно было не случайным, то целью неизвестных злоумышленников могла быть и сама королева, в которую чуть не врезалась Мэри Моррисон. Возможно, оттого Букингемский дворец и хранит гробовое молчание по поводу инцидента. Династия Виндзоров умеет охранять свои секреты, тщательно пряча от чужих глаз весь сор королевской избы.



Может быть, теперь, когда борьба за королевский трон вроде бы больше неактуальна, служба при королевском дворе станет если не менее сложной, то менее опасной?