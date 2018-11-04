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Пользовательское оглашение: мессенджеры берут под тотальный контроль
17:24 06.11.2018

В сервисах сможет переписываться лишь тот человек, на которого зарегистрирован телефонный номер

Инна Григорьева

Правительство подготовило новые правила проверки пользователей мессенджеров. Ими теперь сможет пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона. Сотовые операторы будут вносить в свои базы данных сведения о том, в каких приложениях переписываются их клиенты, говорится в проекте постановления правительства о правилах идентификации пользователей мессенджеров (документ есть в распоряжении "Известий"). Информацию сотовым компаниям будут передавать сами организаторы сервисов (так в законе именуют владельцев мессенджеров). Как пояснил "Известиям" глава Роскомнадзора Александр Жаров, это необходимо для создания безопасной коммуникационной среды для граждан. Эксперты скептически отнеслись к новации. По их мнению, зарубежные сервисы не будут исполнять новые требования.

20 минут на проверку

Теперь администраторы мессенджеров будут проверять, действительно ли номер телефона пользователя зарегистрирован на него. На ответ сотовому оператору дается всего 20 минут. Если данные пользователя совпадут с информацией в базе компании, идентификация будет считаться пройденной. В этом случае операторы связи должны будут сделать пометки о том, что этот абонент использует тот или иной мессенджер. Также сотовые компании будут вносить в базы уникальный код идентификации пользователя, который ему присвоит мессенджер.

Раньше для подключения к сервису мгновенных сообщений было достаточно скачать приложение на смартфон и авторизоваться с помощью полученного в SMS кода, напоминает Александр Жаров. Таким образом, гражданин мог использовать при регистрации любой доступный мобильный номер, в том числе зарегистрированный на другого человека.

- Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Нынешнее постановление правительства - необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом, - заявил глава Роскомнадзора "Известиям".

Если же сотовый оператор ответит мессенджеру, что в его базе номеров нет такого клиента, идентификация будет считаться не пройденной. В этом случае сервис должен отказать человеку в своих услугах. Также верификация не будет считаться состоявшейся, если сотовая компания не даст организатору мессенджера информацию о клиенте в течение 20 минут, отмечается в документе. За неисполнение этих правил для владельцев сервисов мгновенных сообщений предусмотрена административная ответственность, подчеркнул Александр Жаров.

В пресс-службе МТС "Известиям" сообщили, что на оборудовании операторов потребуются технические доработки, но новые базы данных создавать нет необходимости. Ответ на запрос от мессенджера в течение 20 минут технически реализуем, добавили там. В пресс-службах Билайна, Мегафона и Tele2 не ответили на вопросы "Известий", смогут ли они технически реализовать выполнение новых правил.

По словам Александра Жарова, для взаимодействия между оператором и организатором мессенджера потребуются очень небольшие средства или не потребуются совсем. Кроме того, у компаний уже имеются все необходимое оборудование и технологии для реализации условий постановления, отметил он.

Если пользователь сервиса сообщений поменяет информацию о себе или оператора связи, он должен будет пройти идентификацию повторно. Что касается граждан, которые сейчас пользуются мессенджерами, то, если информация сотовых операторов о них совпадет с той, которой располагает организатор сервиса мгновенных сообщений, их идентификация будет считаться пройденной. В противном случае - нет, подчеркнул Александр Жаров.

- Мессенджер - это зона приватного общения, где, тем не менее, вас могут найти незнакомые люди и вступить с вами с диалог. В ходе такого общения для каждого из нас важно понимать, кто на самом деле общается с нами "на другом конце линии", - отметил Александр Жаров. - В условиях, когда мессенджеры доступны для анонимной регистрации абонентов, они становятся благоприятной коммуникационной средой для различных неприятных и небезопасных явлений - назойливых рекламных рассылок, массового распространения недостоверной информации, разного рода мошенничества.

Иностранные исключения

Цели инициативы правительства понятны, однако все равно остаются лазейки для тех, кто не хочет "раскрываться", констатирует директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. По его словам, неясно, как будут проходить идентификацию в мессенджерах на территории России иностранцы с SIM-картами своих стран. К тому же нововведение может повлечь за собой всплеск незаконной продажи SIM-карт зарубежных операторов.

- В итоге может дойти до того, что возле метро уже будут продавать не карты МТС или Мегафона, а иностранного Vodofone, - заметил эксперт.

Владимир Зыков добавил, что зарубежные мессенджеры обычно не спешат исполнять требования российского законодательства. Поэтому он не исключил, что административная ответственность не будет для них достаточным стимулом для соблюдения новых правил.

Идентифицировать человека по номеру телефона - наиболее сложный способ, отмечает глава коммуникационной платформы для создания собственных сервисов общения OMMG Technology Сергей Кравцов. Мессенджеры могут идентифицировать пользователей по отдельным запросам правоохранительных органов, однако делать это массово для абсолютно каждого пользователя будет крайне тяжело, констатирует он. Сергей Кравцов согласился, что зарубежные сервисы мгновенных сообщений, скорее всего, не будут исполнять российское законодательство.

В наиболее популярных в России мессенджерах WhatsApp, Viber, Там-Там и ICQ на момент сдачи материала в номер не ответили на вопросы "Известий" о том, как новые правила повлияют на их работу.

В проекте постановления отмечается, что он вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.

Источник - Известия
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