 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кого из депутатов Жогорку Кенеша и за что выгоняли из партий и фракций, - 24.kg
17:27 06.11.2018

Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Политический небосклон озарился очередным скандалом. Аскарбек Шадиев, который проходит фигурантом по трем уголовным делам и объявлен в международный розыск, заявил, что ЦИК принял незаконное решение, отобрав у него депутатский мандат.

Аскарбек Шадиев уверяет, что не писал никакого заявления о выходе из фракции "Бир Бол". Лидер последней Алтынбек Сулайманов обвинил Аскарбека Шадиева во вранье. А заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов поспешил перевести стрелки на депутатов, пояснив, что Центризбирком руководствовался решением фракции.

24.kg перечислило народных избранников шестого созыва, в свое время изгнанных из партийных и фракционных рядов.

На выход!

Социал-демократы лихо расправляются с неугодными. Пошел против генеральной линии - партбилет на стол. Поплатился членством в СДПК лидер парламентской фракции Иса Омуркулов. 31 октября политсовет СДПК исключил народного избранника из партии за нарушение устава.

Ранее лидер движения "СДПК без Атамбаева", бывший член партии Сагынбек Абдрахманов сообщил журналистам, что встречался с Исой Омуркуловым, который поддержал их. По его словам, лидер фракции социал-демократов высказался "за" намерение движения провести в Бишкеке внеочередной съезд СДПК, где предлагается исключить Алмазбека Атамбаева из партийных рядов.

Официальный представитель социал-демократов Кундуз Жолдубаева назвала Ису Омуркулова предателем. Он в долгу не остался и обвинил бывших сопартийцев в том, что выгнав его, они растоптали идеалы Апрельской революции и попрали память погибших. Сдавать пост фракционного главы Иса Омуркулов не собирается. Постановление политсовета он считает нелегитимным.

15 ноября состоится заседание фракции СДПК, где нардепы решат, что делать с Исой Омуркуловым.

Исключен из СДПК еще один активист - депутат, председатель комитета по ТЭК Кожобек Рыспаев.

По словам Кундуз Жолдубаевой, своими действиями Кожобек Рыспаев поставил себя вне партии.

"Он заявил, что в СДПК не было партийной деятельности, переговоров по поводу будущего страны и согласия. "Если будет доказана вина СДПК по ТЭЦ Бишкека, я не смогу оставаться в этой партии, потому что мы не жили в этой партии по-родственному"", - процитировала нардепа Кундуз Жолдубаева.

Она добавила, что Кожобек Рыспаев выступает против нарушений на ТЭЦ Бишкека, но у всех сложилось мнение, что слишком явно он поддерживает бывшего директора ТЭЦ Омуркул уулу Нурлана, которого многие называют "главным виновником аварии". Сам Кожобек Рыспаев, как и Иса Омуркулов, считает решение политсовета незаконным. Кожобек Рыспаев, кстати, остался во фракции. У нардепов не хватило полномочий выгнать его.

А вот Жанару Акаеву повезло меньше. "Верхушке" СДПК не понравилось, что молодой нардеп идет вразрез с линией партии, делает громкие заявления и поддерживает оппозицию.

То ли Жанар Акаев не знал о существовании нормы в регламенте, запрещающей членам фракции исключать неудобного депутата без его на то согласия, то ли не захотел цепляться за членство, но фракционные ряды оставил без скандала.

Трио из ларца

Избавились от ненадежных партийцев и во фракции "Онугуу-Прогресс". В октябре прошлого года, фракция провела внеочередное заседание, на котором большинство решило исключить из фракции трех членов - "незаметного" Тазабека Икрамова, "стыдливого" Камчыбека Жолдошбаева и скромного Алмаза Жутанова. Последний известен тем, что практически не раскрывает рта на пленарных заседаниях, предпочитая отсиживаться за спинами более говорливых и инициативных коллег.

В решении "Онугуу-Прогресс" указано, что эти парламентарии сеяли раздор внутри фракции, не поддерживали линию партии и интриговали против лидера Бакыта Торобаева, а также систематически нарушали дисциплину.

Однако лишение членства совершенно не мешает вышеназванным нардепам участвовать в работе фракции и приходить на заседания.

Не получилось, не срослось

В 2016 году депутатского мандата лишили члена фракции "Республика - Ата Журт" Жыргалбека Саматова. Он получил паспорт гражданина России в 2001 году.

Генпрокуратура Кыргызстана, ссылаясь на ответ Федеральной миграционной службы России, направила в Центризбирком уведомление о получении материалов, доказывающих наличие у Жыргалбека Саматова второго гражданства.

До того как утратить статус депутата парламента, Жыргалбек Саматов был исключен из фракции "РАЖ". Сопартийцы не стали дожидаться решения ЦИК и выгнали народного избранника, вменив ему в вину, что он нарушает дисциплину и строит козни против тогдашнего лидера "РАЖ" Омурбека Бабанова. Жыргалбек Саматов, как и Жанар Акаев, не стал опротестовывать фракционное решение в Конституционной палате.

Источник - 24.kg
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